مكافآت مجزية وإجراءات عاجلة| قرارات جديدة بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2024

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع رؤساء لجان النظام والمراقبة ورؤساء لجان إدارة امتحانات الدبلومات الفنية 2024 على مستوى الجمهورية؛ لاستعراض التعليمات الخاصة بسير أعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، والقوانين والقرارات الوزارية المنظمة للامتحانات، إلى جانب التعليمات التي بجب اتباعها لضبط سير عملية الامتحانات، وذلك فى إطار الاستعدادات المبكرة لامتحانات الدبلومات الفنية والتى من المقرر أن تبدأ الامتحانات التحريرية يوم ٢٥ مايو المقبل .

وقد حضر الاجتماع، الدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2024 ، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية ونائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لامتحانات التكنولوجيا التطبيقية ومقيمي سوق العمل للبرامج المطورة، والمهندس محمد عبد اللطيف حسب النبي مدير عام الإدارة العامة للتعليم الزراعي، ونائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2024 ومشرف عام على المطبعة السرية للتعليم الفني، و عبد الرحمن محمد عبد الرحيم مدير عام الإدارة العامة للتعليم الصناعي ورئيس لجنة الإدارة المركزية للامتحانات.

صرف مكافآت إجادة مجزية

وأكد الدكتور رضا حجازى فى مستهل الاجتماع، أن امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لا تقل أهمية عن امتحانات الثانوية العامة، والوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بها، لذا من الضروري الإعداد الجيد لها، وتوفير كافة الإجراءات والدعم لإتمام عملية سير الامتحانات بانضباط ونجاح.

ووجه الوزير بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة والاستعداد المبكر لامتحانات الدبلومات الفنية 2024

وأكد الوزير أنه فى ضوء موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تمت الموافقة على صرف مكافآت إجادة مجزية لجميع العاملين بأعمال امتحانات الثانوية العامة وامتحانات الدبلومات الفنية عن العام الماضي ٢٠٢٣ والمعاونين والعمال، وذلك من الموارد الذاتية للوزارة وصندوق دعم المشروعات التعليمية.

أرقام جلوس امتحانات الدبلومات الفنية 2024

كما اطمأن الوزير على إجراءات استخراج أرقام الجلوس امتحانات الدبلومات الفنية 2024 ، وتوفير الخامات الخاصة للامتحانات العملية والمعملية لجميع التخصصات.

واستعرض الدكتور رضا حجازي أهم التعليمات والإجراءات التى من شأنها ضبط سير امتحانات الدبلومات الفنية 2024 ، حيث وجه الوزير بضرورة قيام لجان الإدارة بمعاينة جميع لجان سير الامتحان والتأكد من صلاحيتها وصيانتها.

تأمين لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وشدد الوزير في هذا الإطار على اهمية تأمين لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التى تحتاج إلى زيادة تأمين، وتكليف أكثر من عضو لجنة إدارة من المشهود لهم بالكفاءة داخل هذه اللجان.

ووجه الوزير بضرورة توافر أعضاء قانونيين لجميع لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024 على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ضرورة تدريب أعضاء لجان الإدارة المكلفين للعمل داخل لجان سير الامتحانات على طبيعة عملهم داخل اللجان.

كما شدد الوزير على التنبيه على كل عضو لجنة ادارة في امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بعدم التدخل المباشر فى عمل رئيس اللجنة، و ضررورة التواصل مع لجنة الإدارة وإعداد تقرير بالسلبيات والمشاكل يوميا وفي حينها، ليتخذ رئيس لجنة الإدارة الإجراءات المناسبة مع رئيس اللجنة.

التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان

كما شدد على تطبيق كافة الاجراءات المتعلقة بضبط لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2024 وإجراء التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان واستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن اجزة المحمول والاجهزة الالكترونية وكذلك منع اصطحاب المراقبين الهواتف المحمولة داخل اللجان، مؤكدا أنه سيتم على الفور رصد أي طالب يقوم بمحاولة غش إلكتروني واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حياله.

وفى ضوء الحرص على مصلحة الطلاب، وجه الوزير بالتأكد من أن جميع المدارس قد أتمت تسليم استمارات امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لجميع طلابها، كما وجه الوزير بضرورة تحديد طلاب المنازل الراسبين وطلاب نظام العمال من العام الماضى وإعداد كشوف بأسمائهم وأرقام تليفوناتهم والتواصل معهم للحضور وعمل استمارة التقدم.

كما وجه الوزير، خلال الاجتماع، بعقد برنامج تدريبي لرؤساء لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024 ، والملاحظين للتدريب على الإجراءات الخاصة بأعمال سير الامتحان، وحظر الندب المحلى الا عن طريق لجنة الإدارة، وتدوير العمال فى لجان الامتحانات.

تشكيل لجان أعمال الصندقة لمظاريف أوراق الأسئلة

كما استعرض الدكتور محمد عمارة رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2024 ، خلال الاجتماع موقف الإعداد لامتحانات الدبلومات الفنية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، حيث أكد على أنه تم تكليف رؤساء ووكلاء لجان النظام والإدارة، وتکلیف مشرفي الامتحانات، كما تم تشكيل لجان اعمال الصندقه لمظاريف أوراق الأسئلة للتعليم الزراعی والتجاری والفندقي.

كما أكد على اتخاذ الاجراءات الخاصة بتجهيز غرف العمليات ل امتحانات الدبلومات الفنية 2024 ، وتضم غرفة رئيسية للامتحانات التحريرية، وغرفة رئيسية للامتحانات العملية والمعملية، بالإضافة إلى غرف عمليات المديريات التعليمية للامتحانات التحريرية والعملية والمعملية، وغرف عمليات الإدارات التعليمية للامتحانات التحريرية والعملية والمعملية.

كما أكد أنه جار اتخاذ الإجراءات الخاصة باستصدار أوامر الدفع الخاصة بكل مديرية تعليمية حتى يتسنى توفير الخامات المطلوبة لتقييم الطلاب دارسي البرامج المطورة على منهجية الجدارات.