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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يونيسيف: إصابة 12 ألف طفل فلسطيني منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة

اطفال غزة
اطفال غزة

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة "يونيسف"، اليوم السبت، عن إصابة نحو 12 ألف طفل منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت متحدثة اليونيسف تيس إنجرام، إن "إصابات أطفال غزة تتنوع بين تلك المدمرة الناجمة عن الغارات الجوية، والصدمات النفسية جراء وقوعهم في اشتباكات عنيفة"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأكدت إنجرام، في مقطع مصور نشره حساب الأمم المتحدة على منصة إكس (تويتر سابقا)، أن "قصص أطفال غزة تعكس صورة مروعة للعواقب الإنسانية للصراع".

وأشارت إلى أن "نحو 12 ألف طفل أصيبوا منذ بداية الصراع بالقطاع".

كان متحدث اليونيسف جيمس إلدر، أفاد في منشور على منصة إكس، أمس الجمعة، بأن "التقارير الحالية تشير إلى أن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة أودت بحياة أكثر من 14 ألف فتى وفتاة".

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 110 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

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