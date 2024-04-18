تحرك عاجل لنتنياهو بعد مخاوف من إصدار الجنائية الدولية أمر اعتقال بحقه

كشفت صحف عبرية، اليوم الخميس، أن المحكمة الجنائية الدولية تدرس إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وآخرين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال قصفها وعدوانها علي غزة لما يقرب إلي مئتي يوم متواصلين.

وهناك حوالي 125 دولة أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك كل أوروبا بشكل أساسي، وهي ملزمة بموجب قانون المعاهدات باحترام أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، على الرغم من وجود أمثلة لدول تحتج على مثل أوامر الاعتقال هذه وترفض احترامها.

نتنياهو يلتقي بمسؤولين لمعالجة هذه القضية

وذكر تقرير الخميس أن نتنياهو التقى بشكل عاجل مع وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ووزير العدل ياريف ليفين، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس لمعالجة القضية ومناشدة الحلفاء الغربيين المساعدة.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير أن نتنياهو ناقش القضية مع كبار المسؤولين البريطانيين والألمان الذين زاروا إسرائيل هذا الأسبوع.



واتهم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إسرائيل في خريف عام 2023 بإبطاء تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بحجة أن هذا قد يكون جريمة حرب.