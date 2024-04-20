القليوبية .. المشدد 6 سنوات لـ 3 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، لـ 3 متهمين بالإتجار فى الهيروين المخدر بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

تضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 21714 لسنة 2023 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 2655 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أنه فى يوم 20 / 9 / 2023 قام كل من: "علاء ب.ع"، عامل بالأجر اليومي، ومقيم عزبة عنبة، بمركز الخانكة، و"إبراهيم س.ع" 39 سنة عامل بناء، و"مصطفى ش. س"، 22 سنة، نجار موبيليا، ومقيمين دائرة مركز شبين القناطر.

استطرد أمر الإحالة أنهم احرزوا جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، حازوا واحرزوا جوهراً مخدراً "حشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش".

وتابع أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.