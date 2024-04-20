اليوم.. «النواب الأمريكي» يصوت على حزمة المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل بـ95 مليار دولار

يصوت مجلس النواب الأمريكي الذي يهيمن عليه الجمهوريون، اليوم السبت، على حزمة تشريعية بقيمة 95 مليار دولار تقدم مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، ومن المتوقع أن يوافق عليها، رغم اعتراضات مريرة من المتشددين في الحزب.

ومر أكثر من شهرين منذ أن أقر مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية إجراءً مماثلاً، وحث القادة الأمريكيون، بدءًا من الرئيس الديمقراطي جو بايدن إلى زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، رئيس مجلس النواب المحاصر مايك جونسون، على طرحه للتصويت.

واختار جونسون هذا الأسبوع تجاهل تهديدات الإطاحة من قبل الأعضاء المتشددين في أغلبيته المنقسمة 218-213، ودفع الإجراء الذي يتضمن حوالي 60.84 مليار دولار لأوكرانيا في الوقت الذي تكافح فيه لمحاربة الغزو الروسي المستمر منذ عامين.

وتتضمن الحزمة غير العادية المكونة من أربعة مشاريع قوانين أيضًا أموالًا لإسرائيل، ومساعدة أمنية لتايوان وحلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وإجراء يتضمن عقوبات، وتهديدًا بحظر تطبيق الوسائط الاجتماعية المملوك للصين TikTok، والنقل المحتمل للأصول الروسية المصادرة. إلى أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض في بيان أمس الجمعة 'العالم يراقب ما يفعله الكونجرس.' 'إن إقرار هذا التشريع من شأنه أن يبعث برسالة قوية حول قوة القيادة الأمريكية في لحظة محورية.

وتحث الإدارة مجلسي الكونغرس على إرسال حزمة التمويل التكميلي هذه بسرعة إلى مكتب الرئيس.'

وصوتت أغلبية من الحزبين بأغلبية 316 صوتًا مقابل 94 في مجلس النواب، يوم الجمعة، لصالح تقديم مشروع القانون للتصويت، وطلب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر من أعضاء مجلس الشيوخ أن يكونوا مستعدين للعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع إذا أقره مجلس النواب كما هو متوقع.