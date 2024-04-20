ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوزة الطيب؟.. خبيرة تغذية تجيب

قدّمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد جوزة الطيب ..

هناك العديد من الفوائد التي نستطيع الحصول عليها من جوزة الطيب، وهي:



* تحتوي جوزة الطيب على مكوّنات قادرة على تسكين الألم في مختلف المناطق في الجسم، وخاصّة آلام المفاصل.



* بسبب احتوائها على كميات كبيرة من الألياف، فإنّها تعمل بالتالي على تسهيل عملية الهضم وحركة الأمعاء.



* تحسين وظائف الجهاز العصبي، والمساعدة على الحفاظ على صحّة الدماغ، الأمر الذي من شأنه أن يقلّل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.



* تخليص الجسم من السموم، وتقوية المناعة، وذلك من خلال تخليص الكلى من الفضلات وتفتيت الحصى فيها. تحسين وظائف الكبد بشكل عام.



* فيها مواداً مضادة للجراثيم والبكتيريا، وتعدّ مطهراً طبيعياً للفم، ومعالجة لالتهابات اللثة والأسنان.



* يؤدّي وضع رشة من جوزة الطيب مع الحليب علاجاً لمشاكل اضطرابات النوم والأرق.



* تعمل جوزة الطيب على تحفيز إنتاج هرمون السيروتونين والمسؤول عن تحقيق التوازن النفسي للناس، والتقليل من العصبية والتوتر، بالإضافة إلى العمل على استرخاء الجسم. تعمل على حماية الجسم من الإصابة بالخلايا السرطانية.



* تحسين صحة البشرة وإعطائها الحيوية والنضارة.

ينصح مرضى الضغط وأمراض القلب بتناول جوزة الطيب؛ وذلك لأنّها تعمل على تمدد الأوعية الدموية، وبالتالي التقليل من الضغط.