بنزيما وحمدالله يقودان اتحاد جدة لمواجهة الحزم بالدوري السعودي

كشف مارسيلو جاياردو مدرب اتحاد جدة، عن التشكيل الأساسي للعميد أمام الحزم، اليوم السبت، في إطار الجولة 28 من دوري روشن السعودي.

جلس على دكة بدلاء اتحاد جدة، جوتا ومحمد المحاسنة وعمر هوساوي ومهند الشنقيطي وتركي الجعدي وحامد الغامدي وهمام الهمامي وطلال حاجي.

وجاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

الدفاع: حسن كادش - أحمد حجازي - سعد آل موسى - فواز الصقور.

الوسط: صالح العمري - مد الله العليان - فرحة الشمراني.

الهجوم: رومارينيو - عبد الرزاق حمد الله - كريم بنزيما.

ويحتل الاتحاد، المركز الخامس برصيد 47 نقطة، فيما يتذيل الحزم، جدول الترتيب برصيد 16 نقطة.