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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب مصر أكتوبر: تنفيذ توصيات لجنة الثقافة بالحوار الوطني يعزز الهوية الوطنية

أحمد حلمى، نائب
أحمد حلمى، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون التنظيم والإدارة

أكد المهندس أحمد حلمى، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، أن اللقاء الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة لمناقشة خطة الوزارة لتنفيذ المخرجات الصادرة عن لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، خطوة مهمة للغاية ، تعكس حرص الحكومة علي تفعيل مخرجات الحوار في جميع القطاعات، ومن بينها القطاع الثقافي الذي يلعب دورا مهما في دعم وتعزيز الهوية الوطنية، وحماية التراث الثقافي المصري من الاندثار.

وقال "حلمي"، في تصريحات صحفية، إن الحوار الوطني نجح في صياغة عدد كبير من التوصيات التي حظت بتوافق جميع الأطياف المشاركة في الحوار، وكان علي رأسها تأسيس مجموعة وزارية للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية و ترسيخها علي غرار المجموعة الاقتصادية، مع اطلاق استراتيجية للحفاظ على الهوية وتشكيل الوعي وفق خطط تنمية ثقافية عادلة، يتم الاتفاق عليها تحت قيادة سياسية وثقافية وفكرية جامعة، مع الوضع في الاعتبار  البدء بالمحافظات الحدودية ، وأن يكون المصريين في الخارج جزءا من هذه الاستراتيجية.

وشدد نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، علي أهمية إصدار وثيقة للحفاظ  على الهوية المصرية وترسيخ القيم الإنسانية كنمط حياة للمصريين ، فضلا عن ضمان تحقيق مواطنة فعالة تقوم على المساواة أو المشاركة ، وتعزيز ثقافة نبذ العنف وخطابات الكراهية والتوعية المستمرة بأخطارهم، لافتا إلى أن التوصيات أولت أهمية كبيرة بالطفل المصري من خلال إطلاق قناة خاصة بالأطفال، بإنتاج وطني متميز يعبر عن هويتنا، يكون محتواها منطوق بلهجة مصرية صحيحة في مقابل ما تقدمه قنوات والمنصات العالمية والإقليمية الأخرى، لمواجهة حملات نزع الطفل العربي من هويته.

وأكد المهندس أحمد حلمي علي أهمية استجابة الحكومة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن سرعة تحويل توصيات الحوار الوطني إلي اجراءات علي أرض الواقع، للتأكيد علي جدية الحوار وفاعليته، ومساهمته في تحديد أولويات العمل الوطني خلال السنوات القادمة.

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