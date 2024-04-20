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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدون استفزاز .. أمريكا توجه تحذيرا للصين بسبب رئيس تايوان

صدى البلد

أعلنت  وزارة الخارجية الأميركية، اليوم السبت، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيزور الصين الأربعاء المقبل. 

وقالت الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيحذر الصين من أي "استفزاز" خلال تنصيب رئيس تايوان.


وصرح مسؤول أمريكي كبير للصحفيين بأن الولايات المتحدة مستعدة للتحرك ضد الشركات الصينية التي تدعم حرب روسيا في أوكرانيا، مسلطًا الضوء على هذه القضية باعتبارها قضية سيثيرها وزير الخارجية أنتوني بلينكن خلال رحلته إلى الصين الأسبوع المقبل.


وحذر المسؤولون الأمريكيون بعبارات صارخة بشكل متزايد بشأن ما يقولون إنها مساعدة الصين في إعادة تجهيز وإعادة إمداد القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية بعد الانتكاسات المبكرة في غزوها لأوكرانيا، قائلين إن الدعم المستمر يمثل خطرًا كبيرًا على العلاقات المستقرة بين واشنطن وبكين.

وفي إحاطة للصحفيين قبل زيارة بلينكن المقررة إلى شنغهاي وبكين في الفترة من 24 إلى 26 أبريل، قال المسؤول الكبير بوزارة الخارجية إن العلاقات الأمريكية الصينية أصبحت 'في مكان مختلف' عما كانت عليه قبل عام، عندما تدهورت العلاقات بعد إسقاط الولايات المتحدة بالون مراقبة صينيًا مشتبهًا به.


وقال المسؤول إن العلاقات الأكثر هدوءا لا تعني أن الولايات المتحدة ستضحي بقدرتها على تعزيز التحالفات والدفاع عن مصالحها.

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