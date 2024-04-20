سماح الحريري: صلاح السعدني كان شخصية مثقفة جدا وراقية ويختار أدواره بعناية.. فيديو

نعت الكاتبة سماح الحريري الفنان صلاح السعدني ، قائلة :" مفيش كلام يتقال عن أعماله وبصمته في قلوبنا وعيوننا ".

وأضافت الكاتبة سماح الحريري ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، إنه كان شخصية مثقفة جدا وراقية ، وكانت له وجهة نظر في الاعمال الفنية .

وأكملت : تاريخ تعاملي مع الفنان الراحل صلاح السعدني أكبر بكثير من مسلسل " القاصرات " ، وتعاونا معا في مسلسل " بنت الباشا " .

▶️ شاهد هذا الفيديو https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid027KrMAwEMxksyXp2uNvvFdpu6XMdxiQpKeofJKq5GnJWJJSHZbKWYpzDFJwUxti9Kl&id=100044390560721&mibextid=21zICX&startTimeMs=95000