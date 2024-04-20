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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لو بطاقة الرقم القومي ضاعت.. أطلع بدل فاقد إزاي؟|اتبع تلك الخطوات

لو بطاقة الرقم القومي
لو بطاقة الرقم القومي ضاعت.. اطلع بدل فاقد ازاي.. اتبع تلك ا

في بعض الأحيان تفقد بطاقة الرقم القومي بالضياع أو نسيانها أو تريد تغيير بيانات فيها، وتريد أن تستخرج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومى بشكل مباشر من الفروع التابعة لمصلحة الأحوال المدنية، ابتع الخطوات التالية : 

شراء نموذج بطاقة الرقم القومى واستيفاء البيانات واعتماد النموذج بشكل رسمى فى حال تغير محل الإقامة أو الوظيفة، وإحضار المستندات والأوراق المطلوبة.

التوجه للتصوير بالسجل المدنى والانتهاء من الإجراءات المقررة والحصول على إيصال للاستلام فى الموعد المحدد.

المواطن الذى يخالف تعليمات الأحوال المدنية فى استخراج بطاقات الرقم القومى أو تحديث بياناتها من الحالة الاجتماعية والوظيفة يطبق عليها المخالفات المقررة وتتمثل فى دفع المواطن غرامة قدرها 100 جنيه عند تعامل المواطن بالبطاقة الشخصية المنتهية مع الجهات الحكومية والرسمية وعدم تحديث البيانات بعد مرور 3 شهور من تغييرها يعاقب بغرامة 50 جنيهًا.

عدم استخراج بدل فاقد للبطاقة بعد أسبوعين من تحرير المحضر الخاص بالفقد وقيمتها 50 جنيهًا وتأخر المواطن عن استخراج بطاقته بعد بلوغه السن القانونية 15 عامًا بقيمة 100 جنيه.

وفى كل حالات تغير الحالة ببطاقة الرقم القومى أو استخراجها لأول مرة يستلزم شراء استمارة الحصول على بطاقة الرقم القومى وفى حالة تجديد البطاقة يجب إحضار بطاقة الرقم القومى القديمة وصورة وثيقة الزواج أو البطاقة العائلية للزوج بالنسبة للمتزوجين فقط. 

اعتماد المهنة من النقابة المختصة لأصحاب المهن النقابية، أما بالنسبة لأصحاب المعاشات أو ذوى المؤهلات العلمية بالبطاقات الشخصية أو العائلية لا يشترط اعتماد الاستمارات وتقديم خطاب التأمينات للعاملين بالإدارة الخاصة، إرفاق صورة من المؤهل الدراسى بعد الاطلاع على الأصل فى حالة إثباته.

ومن بين شروط استخراج بطاقة الرقم القومى من السجل المدنى أن يكون مصرى الجنسية وألا تقل سن المتقدم عن 15 عاما، ويشترط أن يكون للمتقدم بيان ميلاد من السجل المدنى.

يقدم "صدى البلد"، خدمة لقرائه الراغبين في إصدار باسبور جديد أو تجديد  المنتهى.

 الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج باسبور أو تجديد الباسبور هي :

الأوراق والمستندات المطلوبة في إصدار باسبور جديد 


- بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.
- الأقل من سن السادسة عشرة يكتفي بشهادة الميلاد المميكنة.
- 3 صور حديثة ذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.
- مستند التجنيد بالنسبة للذكور.
- المؤهل الدراسي في حالة عدم ثبوته ببطاقة الرقم القومي.
- شهادة قيد دراسي معتمدة بالنسبة للطلبة والطالبات.
- جواز السفر السابق “فى حالة التجديد”.
- مستند إثبات الحالة الاجتماعية بالنسبة للإناث.

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