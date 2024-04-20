مش بعرف أطبل لحد .. حديث مثير من وفاء عامر عن أحمد العوضي

تحدثت الفنانة وفاء عامر، عن دورها في مسلسل "حق عرب" مع الفنان أحمد العوضي، خلال موسم دراما رمضان 2024، والذي عرض على قناة "CBC".

وقالت الفنانة وفاء عامر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على قناة "CBC"، إنها محظوظة بالعمل مع الفنان أحمد العوضي في مسلسل "حق عرب"، مضيفة:" أنا مش بعرف أطبل لحد، العوضي فنان جميل ويحترم كل من يعمل معه ويرفض أن يتعامل كنجم، هو يستاهل النجاح والجمهور يحبه".

ونعت الفنانة وفاء عامر، الفنان الراحل صلاح السعدني الدي رحل عن عالمنا خلال الايام الماضية، قائلة:" صلاح السعدني مثلت أمامه قبل 24 عامًا، كان شخصية نادرة على كل المستويات خلقًا وفنًا وعلمًا، الحقيقة كل أدواره تدرس، وكان يبدع في كل عمل يقدمه".