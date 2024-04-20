عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مش بعرف أطبل لحد .. حديث مثير من وفاء عامر عن أحمد العوضي

وفاء عامر
وفاء عامر

تحدثت الفنانة وفاء عامر، عن دورها في مسلسل "حق عرب" مع الفنان أحمد العوضي، خلال موسم دراما رمضان 2024، والذي عرض على قناة "CBC".

وقالت الفنانة وفاء عامر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على قناة "CBC"، إنها محظوظة بالعمل مع الفنان أحمد العوضي في مسلسل  "حق عرب"، مضيفة:" أنا مش بعرف أطبل لحد، العوضي فنان جميل ويحترم كل من يعمل معه ويرفض أن يتعامل كنجم، هو يستاهل النجاح والجمهور يحبه".

ونعت الفنانة وفاء عامر، الفنان الراحل صلاح السعدني الدي رحل عن عالمنا خلال الايام الماضية، قائلة:" صلاح السعدني مثلت أمامه قبل 24 عامًا، كان شخصية نادرة على كل المستويات خلقًا وفنًا وعلمًا، الحقيقة كل أدواره تدرس، وكان يبدع في كل عمل يقدمه".

وفاء عامر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أطول إجازة رسمية في 2024.. عدد أيام عطلة شم النسيم وعيد العمال

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الأرز بالأسوق| اعرف الكيلو وصل كام؟

أشقاء الوطن.. قرار عاجل من الحكومة حول تخفيف أحمال الكهرباء خلال أعياد الأقباط

إصابة خطيرة في الرأس لـ أكرم توفيق خلال مواجهة مازيمبي

بـ فستان جريء للعروسة .. غادة عبد الرازق تحتفل بزفاف نجل شقيقتها

تعليق صادم من خالد بيبو بعد تعادل الأهلي مع مازيمبي

سقطت سيارتها من أعلى كوبري الحرفيين.. التحقيق في مصرع البلوجر إسراء روكا

300 ألف شقة جديدة| مفاجأة من الإسكان لمحدودي الدخل.. و9 مليارات جنيه دعم للمستفيدين

موضوعات متعلقة

أحمد حلمي يتبرع بساعته من فيلم "عسل أسود" لدعم الأكثر احتياجا

بـ فستان جريء للعروسة .. غادة عبد الرازق تحتفل بزفاف نجل شقيقتها

صفاء أبوالسعود ناعية صلاح السعدني: قامة فنية خلدها التاريخ بحروف من نور

اليوم.. ماهر زين يحيى حفلا غنائيا في الشيخ زايد

تامر عاشور يحيى حفل شم النسيم في فاميلي بارك مع العسيلي

أخبار الفن.. خلاف ويجز ودافن شي.. وطرح برومو السرب

تفاصيل حفل تامر حسني في القاهرة الجديدة

محمود عبد المغني يكشف أسرار مشاركته في فيلم السرب.. فيديو

ترشيحاتنا

العربية اتفرمت بيها .. وفاة تيك توكر شهيرة وتصرف مفاجئ على حساباتها

تنبيه من الأرصاد.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة مع نشاط للرياح

قرار صادم ضد الفرعون|كيف حرم فريق إيطالي محمد صلاح من الانتقال لاتحاد جدة؟

الصحة الفلسطينية تدين مصرع واعتقال عمال الإسعاف في الضفة الغربية

الترجي يضرب صن داونز بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي أبطال إفريقيا

هذا اعتداء ضد الشعب .. الرئاسة الفلسطينية تعلق على مساعدات أمريكا لإسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عانى منه فى آخر أيامه.. حقائق خفية عن مرض صلاح السعدني| تفاصيل

ملعقة من زبدة الفول السوداني.. ماذا تفعل لجسمك؟| خبير تغذية يجيب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوزة الطيب؟.. خبيرة تغذية تجيب

لهذا السبب خرج أكرم توفيق من الملعب.. مضاعفات منعته من الاستمرار

فيديو

دنيا سامي تروي كواليس أول لقاء مع الزعيم عادل إمام

مكنش مجرد تمثيل.. حسن الرداد يكشف كواليس مشهد موت والدته بمسلسل «محارب»

غناء ورسائل حب.. نجوم الفن يردون الجميل في حفل زفاف نجل محمد فؤاد

كواليس التعديل الوزاري الجديد وحركة المحافظين.. ماذا يحدث الأحد المقبل؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حياة صوت أم كلثوم في كتاب !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

نهال علام

نهال علام تكتب : كُلفة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ