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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسامة كمال: العمليات في مستشفيات غزة مفجعة والاحتلال يتفنن في الإبادة

الاعلامي اسامة كمال
الاعلامي اسامة كمال

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن هناك العديد من العمليات الصعبة التي تجرى في مستشفيات قطاع غزة ولابد من وصول المساعدات والإمدادات الطبية إلى القطاع لتسهيل تلك العمليات، موضحًا أن جراحات العظام عندما تتم في الظروف الطبيعية تستوجب فترة من الاستشفاء وليس علاج بسيط، وهي عملية في منتهة الصعوبة. 

أوضح أسامة كمال، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، أن العمليات الطبية التي تجرى في مستشفيات قطاع غزة مفزعة ومفجعة وهي عمليات في منتهى الصعوبة، مؤكدًا أن المأساة في قطاع غزة مفجعة وصعبة جدًا. 

وتابع: ما يعيشه سكان قطاع غزة خلال الفترة الحالية هي حياة صعبة بدون وجود مقومات الحياة، وهو الأمر الذي لا يجعله قادر على الصمت وأن لا يتحدث في الشأن الفلسطيني والحرب الدائرة هناك، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتفنن في الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في القطاع، بجانب النفاق والمعايير المزدوجة لدولة الاحتلال. 

وشدد على أن الجيش الإسرائيلي يتفنن في الإصابات والخروج بالوجه الأقبح دائمًا، يريدون الوصول إلى مستوى من الإجرام كبير جدًا، مؤكدًا أنه في وسط الأزمات التي يمر بها القطاع من حرب، شركة جوجل تفاجئ الجميع بفصل 28 موظفا لاحتجاجهم على عقد مع الحكومة الإسرائيلية.

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/oQBPsTjShLfAL9x6/?mibextid=ox5AEW

الاعلامي اسامة كمال أسامة كمال برنامج مساء دي إم سي مساء دي إم سي

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