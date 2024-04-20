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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لميس الحديدي عن رحيل القدير صلاح السعدني: وجعنا كلنا ولن يعوض |فيديو

صلاح السعدنى
صلاح السعدنى

نعت الإعلامية لميس الحديدي  رحيل الفنان  القدير صلاح السعدني قائلة: "فقدنا بالأمس أحد أهم رموز وقامات الفن المصري "العمدة سليمان غانم" الفنان صلاح السعدني والذي لا يعد فقط نجم دراما  أو سينما لكنه نجم مثقف ويعبر عن جيل مهم مثقف.


وواصلت  عبر برنامجها "برنامج “ كلمة أخيرة” الذي تقدمه على شاشة  ON :"هذا الجيل المثقف ساهم في تثقيفه في الفترة التي كان موجوداً فيها الكاتب الكبير محمود السعدني هذه الحقبة كانت مهمة وملهمة وإستطاع أن يخرج منها  جيل في عقله الكثير  هذا إنعكس على الاداء إذا كان لديه الموهبة في إختياراته  المتنوعة ".

المواطن الفقير


مردفة عبر إختيارات مهمة ومثقفة تنحاز للمواطن وللفقير  والانسان العادي المحون عبر الاجيال والسنين  هذا كان صلاح السعدني الذي  قدم  أفضل الادوار القائمة على أفضل الاختيارات مثل   حسن النعماني في أرابيسك  ونصر هصر وهدان في أحلام الجنوبي وعليش المراكبي في المراكي .. كلها أدوار مهمة ".


وتابعت :"صلاح السعدني نجم جيل  يمكن مكنش بياخد البطولة الاولى لكن  اسمه ظل اسماً مهماً وعلامة مهمة في جيل مهم ..هذا الجيل كله سواء محمود ياسين وغيرهم وهذا جيل لم ولن يعوض لانه  كان جيلا مثقفا ومرتبطا بالارض والناس والحياة العادية مش قاعد في مكان عال ويسافر بطائرات خاصة  كان جيلاً يعرف ماذا يعني  فن وماذا تعني مصر ؟ وماذا يعني كلمة " وطن " .. صحيح  الراحل ظل لفترة طويلة بعيدًا لكن رحيله وجعنا كلنا".

الإعلامية لميس الحديدي الحياة العمدة سليمان غانم الفنان صلاح السعدني المواطن الفقير برنامج “ كلمة أخيرة جيل مثقف حسن النعماني الاختيار

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