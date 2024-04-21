لميس الحديدي: ازدواج المعايير في واشنطن أصبح شيء مزعج ولايمكن قبوله

قالت الاعلامية لميس الحديدي إن هناك حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى وحملة غضب عارمة ضد نعمت شفيق أو مينوش شفيق كما يطلق عليها، رئيسة جامعة كولومبيا الأمريكية، وهي من أصل مصري، بعد طلبها الشرطة لطلاب معتصمين داخل حرم الجامعة، تنديدا بـ الحرب على غزة، وتسببت فى اعتقال المئات منهم.

وقالت لميس الحديدي: "من أصول مصرية وتحمل جنسية أمريكية وبريطانية واختيرت عام 2023 لشغل المنصب فضلاً عن مناصب مرموقه سابقة كانت مثار فخر وسعادة لنا كمصريين ان تصل لهذه المناصب العالمية".



وواصلت لميس الحديدي عبر برنامجها "برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON: "الآن هي تتعرض لجدل واسع وإنتقادات واسعة من كل الناس بالذات من العرب وبعض المصريين والمهتمين بالقضية الفلسطينية للإجراء الذي اتخذته كرئيس للجامعة من فتح ابوابها للاعتقال المعتصمين من طلاب جامعة كولمبيا".

غير معتاد

واستطردت: "الإجراء نفسه غير معتاد في الجامعات الأمريكية لأن الجامعات جزء لا يتجزأ من المجتمع الامريكي وهو حماية التظاهرات وحمايتها وحرية الفكر وهذا جزء من عقيدة الدستور الأمريكي".

وعلقت على موقف مينوش قائلة: فتحت أبواب الجامعة للأمن بينما لدينا رؤساء جامعات أخرى زي هارفرد وبنسيلفانيا تقدموا بإستقالتهم عندما منعو من التعبير عن رأيهم ".



وواصلت: إزدواج المعايير في واشنطن اصبح شيء مزعج ولايمكن قبوله، آخرها صفقة السلاح التي وافق عليها الكونجرس لدعم إسرائيل ونعمت شفيق وقفت في إستجواب طويل لأنها لم تقف لحماية تلك التظاهرات.



وعلقت على موقفها: الصراحة هو موقف مزعج ولم أكن أتمنى أن تقف مصرية نحترمها جميعاً في هذا الموقف والسؤال هل الموقف مبني على الشغل والقواعد داخل الجامعات؟ أم الدفاع عن حرية الرأي ؟".