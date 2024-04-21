حسين لبيب: الزمالك تعاقد مع 10 صفقات تحسبا لإيقاف القيد

نشر الإعلامي محمد فاروق تصريحات حسين لبيب رئيس الزمالك، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال حسين لبيب رئيس الزمالك: تعاقدنا مع 10 صفقات خلال شهـر يناير الماضي، لأن احتمال يتم إيقاف القيد مرة آخرى، ممدوح عباس تم تشويه صورته للجماهير وهو أكثر من دعم النادي ويرفض الإعلان عن ذلك.

وتابع حسين لبيب: إبراهيم نور الدين، جانبه الصواب في بعض القرارات التحكيمية خلال لقاء الأهلي.. وكل أخطائه كانت ضد الزمالك.

وتردد خلال الساعات الماضية، أن الزمالك معرض لإيقاف القيد بشكل فوري في حالة عدم دفع مستحقات تقدر بـ 2 مليون و400 ألف يورو للمغربي خالد بو طيب.