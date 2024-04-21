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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شم النسيم 2024.. الإفتاء توضح موعده الأصلي وأفضل 4 أعمال مستحبة بإجازته

شم النسيم 2024
شم النسيم 2024

يبحث كثيرون الآن عن  شم النسيم 2024 سواء من الإخوة المسيحيين لأنه عيدهم أو المسلمين الذين يريدون معرفة موعد الإجازة أو من يحضرون للاحتفال به بأكل الفسيخ والرنجة والبيض الملون باعتباره أحد عادات المصريين منذ قديم الأزل في هذا اليوم، وهو عيد الربيع، ومن ثم فهناك الكثير من الأحكام المتعلقة بيوم شم النسيم 2024، والتي قد لا يعرفها الجميع .

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شم النسيم 2024 

يختلف موعد شم النسيم ٢٠٢٤ من عام لآخر، يوافق شم النسيم 2024 هذا العام شهر مايو، سيكون موعد شم النسيم 2024 يوم الإثنين 6 مايو 2024، وهو أجازة رسمية لجميع العاملين في الدولة سواء القطاع العام أو القطاع الخاص، باجر كامل، وشم النسيم بداية فصل الربيع، حيث نشأ من مهرجان شمو المصري القديم.

ويقضي المصريون شم النسيم في التنزه في المساحات الخضراء، الحدائق العامة، على النيل أو في حديقة الحيوان، ويتناولون الطعام التقليدي من الفسيخ (بوري رمادي مملح مجفف) والخس والبصل الأخضر، الترمس والبيض المسلوق الملون.

موعد شم النسيم الأصلي 

وأوضحت «الإفتاء» عن موعد شم النسيم الأصلي، أن الأصل في الاحتفال بالربيع وشم النسيم، أن موعده يكون عند دخول الربيع، لكن لما كان هذا الموعد يوافق صيام المسيحيين، جرت عادة المصريين على أن يكون الاحتفال به فور خروج المسيحيين من صومهم.

وتابعت: وذلك ترسيخًا لمعنًى مهم؛ يتلخص في أن هذه المناسبة لا يستقيم الاحتفال بها إلا بروح الجماعة الوطنية الواحدة، منوهة بأن هذه لمسة إنسانية راقية قد جرى على مراعاتها المسلمون تشريعًا وممارسة عبر تاريخهم المشرف وحضارتهم النقية وأخلاقهم النبيلة السمحة.

حكم الاحتفال بشم النسيم 

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لَمّا كان الاعتدال الربيعي يوافق صوم المسيحيين، جرت عادة المصريين على أن يكون الاحتفال به فور انتهاء المسيحيين من صومهم. 

وأوضحت « الإفتاء» حكم الاحتفال بشم النسيم، أن ذلك ترسيخًا لمعنًى مهم؛ يتلخص في أن هذه المناسبة الاجتماعية إنما تكتمل فرحة الاحتفال بها بروح الجماعة الوطنية الواحدة.

وأضافت أن هذا معنًى إنسانيٌّ راقٍ أفرزته التجربة المصرية في التعايش بين أصحاب الأديان والتأكيد على المشترك الاجتماعي الذي يقوي نسيج المجتمع الواحد، وهو لا يتناقض بحال مع الشرع، بل هو ترجمة للحضارة الإسلامية الراقية، وقِيَمِها النبيلة السمحة.

  أعمال مستحبة في شم النسيم 

ونبهت إلى أن شم النسيم عادة مصرية ومناسبة اجتماعية ليس فيها شيء من الطقوس المخالفة للشرع، ولا ترتبط بأي معتقدٍ ينافي الثوابت الإسلامية، مشيرة إلى أن هناك أربعة أعمال بهذا اليوم لها ثواب عظيم عند الله تعالى.

وأضافت أن شم النسيم عادة مصرية ومناسبة اجتماعية ليس فيها شيء من الطقوس المخالفة للشرع، ولا ترتبط بأي معتقدٍ ينافي الثوابت الإسلامية، وإنما يحتفل المصريون جميعًا في هذا الموسم بإهلال فصل الربيع بالترويح عن النفس وصلة الأرحام وزيارة المنتزهات.

واستطردت: وممارسة بعض العادات المصرية القومية كتلوين البيض وأكل السمك، وكلها أمور مباحة شرعًا، منوهة بأن أربعة من هذه المظاهر الاحتفالية مما يحث عليه الشرع الشريف ويرتب عليه الثواب الجزيل، أولها صلة الأرحام، وثانيًا التمتع بالطيبات مع صلاح النية، وثالثًا التوسعة على الأبناء، ورابعًا الاستعانة على العمل بالاستجمام.

وبينت أن بعضها مما يحث عليه الشرع ويجزي الله عنه جزيل الثواب، كصلة الأرحام، وبعضها من المباحات التي يثاب الإنسان على النية الصالحة فيها؛ كالتمتع بالطيبات، والتوسعة على العيال، والاستعانة على العمل بالاستجمام، منبهة على ضرورة مراعاة ثلاثة آداب عند الخروج للمتنزهات، وهي : «الحفاظ على نظافة المكان وعدم ترك المخلفات، عدم التعرض للغير بالتحرش أو المعاكسة، وإعطاء الطريق حقه».

إجازة شم النسيم 2024

ورد أن عدد أيام إجازة شم النسيم بعد ضم إجازة عيد العمال، وعدد أيام إجازة عيد تحرير سيناء خمسة أيام متواصلة،  تبدأ من الخميس 2 مايو حتى الاثنين 6 مايو.

 وقد أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بيانا، وحدد موعد إجازة شم النسيم 2024، ومن المقرر أن يأتي يوم الاثنين 6 مايو 2024، وهو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين الخاص والحكومي.

وقرر مجلس الوزراء ترحيل إجازة عيد العمال من يوم الأربعاء 1 مايو إلى يوم الخميس 2 مايو 2024، ليكون عدد أيام الإجازات بعد إضافة يومي العطلة الأسبوعية 5 أيام متواصلة، تبدأ من الخميس 2 مايو حتى الاثنين 6 مايو.

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شم النسيم 2024.. الإفتاء توضح موعده الأصلي وأفضل 4 أعمال مستحبة بإجازته


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