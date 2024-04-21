حسين لبيب يكشف موقف إدارة الزمالك من التجديد لـ زيزو

كشف حسين لبيب رئيس نادي الزمالك موقف الإدارة من التجديد لأحمد سيد زيزو جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بعد اقتراب انتهاء عقده.

وقال حسين لبيب في تصريحات تلفزيونية: "ما زال هناك وقت للحديث عن تجديد عقد زيزو مع الزمالك لأنه ينتهي بنهاية الموسم المقبل".

وتابع رئيس نادي الزمالك: "لماذا التركيز معنا، هناك لاعبون كثيرون في أندية أخرى عقود اللاعبين لديهم تنتهي ولم يتحدث عنهم أحد".

وواصل: "زيزو له معاملة خاصة ونحن نقدره وهو يستحق هذه المعاملة واتركونا نحن وزيزو مع “بعضنا” لأنه يحب الزمالك ونحن نحبه أيضًا".





وأتم حديثه:" الزمالك جدد لشيكابالا وأحمد فتوح فقط حتى الآن ولم يجدد لأي لاعب آخر وأطمئن جمهور الزمالك أن كل الأمور تسير في الطريق الصحيح داخل النادي".