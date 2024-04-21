تصل للحبس 10 سنوات.. كاتب صحفي يكشف عقوبات تزوير الشهادات الجامعية

أكد الكاتب الصحفي محمد الشرقاوي، أن التزوير في الشهادات الجامعية لها كيانات وعصابات داخل مصر، مشيرا إلى أنه أصبح الآن هناك متابعة من الإدارات المختلفة لوزارة الداخلية لضبط هؤلاء المزورين.

وقال محمد الشرقاوي، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلاميان “رشا مجدي و عبيدة”، أن المجلس الأعلى للجامعات اكتشف أن هناك طلاباً التحقوا بالجامعات الخاصة بتزوير شهادات الثانوية العامة، مؤكدا أن هؤلاء الطلاب التحقوا بكليات الطب والصيدلة.

وتابع الكاتب الصحفي محمد الشرقاوي، أنه تمت إحالة المزورين للنيابة العامة، مؤكدا أن التزوير في الشهادات الجامعية جريمة جنائيةو تصل عقوبته السجن من 3 سنوات حتى 10 سنوات