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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن غارات مكثفة على مناطق متفرقة بـ غزة

غزة
غزة

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من غزة، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن غارات مكثفة على مناطق متفرقة بقطاع غزة.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن 14 شهيدا وعشرات المصابين سقطوا في غارات إسرائيلية استهدفت مدينة رفح الفلسطينية، مشيرا إلى أن المدفعية الإسرائيلية تطلق قذائفها على المناطق الشرقية لرفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة.

دخول أعداد كبيرة من شاحنات المساعدات

وتابع أن المدفعية الإسرائيلية تطلق قذائفها تجاه منطقة وادي غزة والمغراقة والزهراء والنصيرات، كما أنه جرى انتشال أكثر من 150 شهيدا، وعدد كبير من المفقودين بمجزرة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وعن المساعدات أكد دخول أعداد كبيرة من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بشكل يومي.

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