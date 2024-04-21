قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك ودريمز بالكونفيدرالية.. التردد

جمهور الزمالك يبحث عن كيفية مشاهدة مباراة الفريق ضد دريمز الغاني في نصف نهائي الكونفدرالية، خاصة مع إقامة اللقاء في القاهرة، حيث يسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية قبل المباراة الإياب في غانا الأحد المقبل.

قناة مجانية لمشاهدة مباراة الزمالك ودريمز الغاني بالكونفيدرالية

لمتابعة البث المباشر لمباراة الزمالك ودريمز الغاني في نصف نهائي الكونفدرالية، يمكن مشاهدتها عبر قناة تايم سبورتس الأرضية مع التعليق من طرف طارق حسن، وأيضًا عبر قناة beIN Sports HD 6 مع التعليق من علي محمد علي.

ويسعى الزمالك لاستغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، كما يتوقع أن يعتمد دريمز على خطة دفاعية والتحولات الهجومية السريعة لخطف الهدف الثمين.



ويعتمد فريق دريمز علي جون أنتوي، الذي يحمل خبرات اللعب في الدوري المصري ومن المتوقع أن يكون عنصراً مهماً لفريقه في المباراة.