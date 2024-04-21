مروان عطية يخضع لفحص طبي قبل مران الأهلي

أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سوف يخضع للفحص الطبي قبل خوض التدريبات

وكتب أحمد حسن:" مروان عطية يخضع للفحص الطبي قبل مران الأهلي غدا لحسم موقفه من المشاركة جماعيا".



وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره مازيمبي الكونغولي سلبيا، بنتيجة 0/0 في المباراة التيأقيمت على ملعب ستاد تي بي مازيمبي بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





تأجيل الحسم لمباراة لقاهرة

قدم فريق الأهلي، أداءَ جيداً أمام مازيمبي فى المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، بملعب تي بي مازيمبي فىالكونغو فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتى انتهت بالتعادل السلبي، مؤجلا الحسم إلى مباراة العودةالجمعة المقبل فى التاسعة مساءً باستاد القاهرة.