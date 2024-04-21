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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مأمون: شركات التأمين أبلغت العملاء بإعادة تقييم السيارات والممتلكات بالسعر السوقي

أيمن مأمون، مساعد
أيمن مأمون، مساعد العضو المنتدب للتعويضات بشركة ثروة للتأمي

 أكد أيمن مأمون، مساعد العضو المنتدب للتعويضات بشركة ثروة للتأمين، أن دور شركات التأمين تعويض العميل ليعود للوضع الذي كان عليه قبل الحادث، مشيرا إلى أن أهمية تأمين العميل على سيارته بالقيمة التسويقية لها لكي يحصل على التعويض كاملا.

وقال أيمن مأمون، خلال لقاء له لبرنامج “بيزنس”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “شيماء موسى”، أن شركات التأمين تبلغ عملائها بأعادة تقييم سيارتهم وممتلكاتهم بالسعر السوقي لها، وليس لأي سعر اخر.

وتابع  مساعد العضو المنتدب للتعويضات بشركة ثروة للتأمين، أن سعر الصرف ليس الشئ الوحيد الذي يؤثر على الممتلكات، ولكن يتم التسعير وفقا لحالة العرض والطلب، والقيمة التأمينية لها.
 

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