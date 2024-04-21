إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.. مكاسب بالجملة يعددها اتحاد عمال مصر

أكد محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل يعد خطوة هامة في عالم العمل والعمال، وتساعد في توفير فرص عمل لائقة وتحسين بيئة العمل وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي.

جاء ذلك خلال كلمة القاها اليوم خلال افتتاح وزير العمل حسن شحاتة، صباح اليوم الأحد، ورشة عمل بعنوان "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل - تمكين الشباب ومكافحة البطالة" ،المنعقدة الأن ،بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك بمقر "المركز" ،بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الاستيراتيجية الوطنية للتشغيل

وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ان الجمهورية الجديدة برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسعي إلي تطوير اقتصادها ليكون أكثر تنافسية وانفتاحا ًعلي العالم وبناء قوي عاملة مؤهلة وعالية الإنتاجية ومؤسسات عامة مرنة تستجيب للمتطلبات المتغيرة لأسواق العمل وتناغم قوي مع معايير منظمة العمل الدولية، وذلك من أجل تحقيق هذه الرؤية لابد من اتخاذ عدد من الخطوات خاصة في مجال التوظيف وحوكمة سوق العمل وبناء شركات حقيقية من مختلف مكونات المجتمع المصري ، ومن هنا لابد من وضع استراتيجية وطنية للتشغيل تسهم في ترجمة هذه الرؤية الوطنية ووضع جملة من السياسات والأهداف والآليات بهدف النهوض بالأداء النوعي والكمي للتوظيف في مصر والقضاء علي البطالة.

وأوضح محمد جبران، رؤية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فيما يتعلق بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وهى: تصميم برامج تطوير المهارات وتأهيل القدرات البشرية والتدريب علي مهارات المستقبل ومن هنا أشيد "ببرنامج مهني2030 " الذي أطلقته وزارة العمل تحت قيادة معالي الوزير حسن شحاتة وزير العمل والذي يهدف إلي تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل مليون متدرب سنويا بمهارات عالمية لتلبية احتياجات السوق ، كما نأمل بأن يتم التعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في هذا المجال .



وأوصى بأن تسعي الاستراتيجية الوطنية للتشغيل إلي تعزيز مشاركة المرأة ورفع نسبة التمكين في قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة وفي وظائف استراتيجية .



وطالب بالتركيز علي المبادرات التي تهدف إلي اشراك الشباب في القطاع الخاص وتعزيز ثقافة العمل الحر وابتكار وظائف جديدة في التغيرات مستقبلية التي تحتم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في سوق العمل.

وأشار رئيس عمال مصر إلى ضرورة السعي الي خلق فرص عمل لتمكين الشباب والمساعدة علي استيعاب الزيادة السنوية في الطلب علي العمل وذلك من خلال تشجيع المستثمرين علي إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة وهنا نثني علي دور وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في عام 2017 بإطلاق مشروع رواد 2030 والذي يهدف إلي دعم الشباب من خلال دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، فلابد من دعم تلك المبادرات واتخاذ مبادرات أخري مع مؤسسات المجتمع المدني ، ونحن عمال مصر علي اتم الاستعداد للاشتراك في هذه المبادرات.

فيما يتعلق بالاقتصاد غير المنظم الذي ينتشر في سياق يسوده ارتفاع البطالة والفقر وهشاشة العمل والذي يتسم بمواطن عجز في العمل اللائق عبر عن أمله بأن تشمل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل توصيات منظمة العمل الدولية بشأن تسهيل الانتقال من الاقتصاد الغير منظم إلي الاقتصاد المنظم.

وأشاد رئيس عمال مصر، بالتعاون المثمر بين منظمة العمل الدولية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر بشأن تدريب عدد من النقابين في مجالات الزراعة والنقل البري والبناء والاخشاب بهدف إعداد سياسيات تسهم في تسهيل انتقال العمالة الغير منظمة إلي عمالة منظمة تتوفر لها قدر عالي من الحماية الاجتماعية والعمل اللائق، و الاستفادة من خبرات الدول الأخرى والتي أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وخاصة تلك التي لهم ظروف اقتصادية واجتماعية مشابهة لمصر.