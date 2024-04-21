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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يشدد على الالتزام بالجداول الزمنية لمشروعات "حياة كريمة"

اجتماع محافظ المنوفية
اجتماع محافظ المنوفية

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لنهو كافة المشروعات المستهدفة ضمن البرنامج القومي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بقرى مركزي أشمون والشهداء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

 جاء ذلك بحضور  محمد موسى نائب المحافظ، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بالديوان العام، وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ودار الهندسة، والشركات المنفذة .

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وبدأ الاجتماع باستعراض بيان شامل لكافة المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها بقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات والطرق ، وشدد المحافظ على المسئولين بإزالة كافة الملاحظات وتذليل العقبات أمام الشركات لتسريع معدلات الإنجاز ، كما وجه مسئولي الشركة المصرية للاتصالات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي باتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنهاء الأعمال وخفض منسوب غرف الاتصالات بقرى ساحل الجوابر و كفر الجمالة وبشتامي في موعد أقصاه نهاية الأسبوع تمهيداً لأعمال الرصف.

وأشار محافظ المنوفية إلى أننا مستمرون في دفع العمل بكافة مشروعات المبادرة فضلاً عن المتابعة اليومية والميدانية ، كما ناقش بعض الملاحظات التي تعوق إجراءات التسليم بالمشروعات المنتهى تنفيذها ووضع الحلول المناسبة لتلافيها تمهيداً لدخولها الخدمة في أسرع وقت ممكن.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة المنوفية حياة كريمة شركة مياه الشرب والصرف الصحى شبين الكوم مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

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