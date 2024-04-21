رسالة نارية من شادي محمد لـ شيكابالا | مالكش دعوة بالمنافس

تمنى شادي محمد كابتن فريق الأهلي الأسبق فوز الزمالك على منافسه دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية، والتتويج باللقب فيما بعد.

وقال شادي محمد في تصريحات تليفزيونية: "أنا كمصري أشجع الزمالك في البطولة الأفريقية وأتمني له التوفيق لأن فوزه يعني بطولة جديدة تضاف إلى سجلات البطولات المصرية".

ووجه شادي محمد رسالة إلى شيكابالا قائلًا: "من حق شيكابالا وأي لاعب في أي فريق أن يحتفل مع جماهيره بعد أي فوز يحققه فريقه، لكني أقول لشيكابالا من حقك أن تحتفل مع جماهيرك لكن "ما لكش دعوة" بالمنافس.

وحول تعادل الأهلي مع مازيمبي في ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، قال شادي محمد إن المعدن الحقيقي للأهلي ظهر في هذة المباراة الصعبة سواء من حيث الأجواء قبل المباراة أو أثناء المباارة.