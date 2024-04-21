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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بطريرك الأقباط الكاثوليك يشارك باحتفال الذكرى المئة والأربعين لتأسيس مدرسة سان شارل بورومي بالإسكندرية

البطريرك الأنبا إبراهيم
البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

شارك صباح اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، في احتفال الذكرى الأربعين بعد المئة لتأسيس مدرسة سان شارل بورومي، بالإسكندرية، وذلك بكاتدرائية القديسة كاترينا، بالإسكندرية.

ترأس القداس الاحتفالي رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، بمشاركة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والقمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية.

حضر أيضًا السفير فرانك هارتمان، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى جمهورية مصر العربية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

كذلك، حضر أيضًا المونسينيور شروديل، وفايجاد، مدير المدرسة، والأخت أنطونيا، رئيسة راهبات القديس شارل  بورومي، وعدد من الآباء الكهنة، والأساقفة، والأخوات الراهبات، وأعضاء هيئة التدريس، وطالبات المدرسة.

ومنح سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بمصر، خاتم الجودة للمدرسة الالمانية، خارج حدود دولة ألمانيا للمرة الثالثة.

ومن ناحيته، أشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدور راهبات القديس شارل بورومي في انتشار اللغة الألمانية، وتهذيب، وتعليم الطالبات، مثنيًا أيضًا على دور المدارس الكاثوليكية بمصر في التعليم، ونشر المعرفة.

الأنبا إبراهيم أسحق البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق الكاثوليك كاتدرائية القديسة كاترينا وزير التربية والتعليم

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