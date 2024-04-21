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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رسامة رهبان جدد بدير الشهيد الأمير تادرس بمنفلوط| صور

رسامة رهبان جدد
رسامة رهبان جدد

صلى نيافة الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط ورئيس دير الشهيد الأمير تادرس الشطبي بمنفلوط، أمس، صلوات رهبنة ثلاثة رهبان جدد، وذلك بعد اجتيازهم فترة الاختبار الرهباني المقررة، وشاركه الصلوات أصحاب النيافة الأنبا يوآنس أسقف أسيوط وساحل سليم والبداري، والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة بسوهاج، والأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام (المحرق) ورزقة الدير وعزبة توما، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بأخميم، والأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مار مينا بجبل أبنوب، والأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى.

والرهبان الجدد هم: 
- الراهب بفنوتيوس الشطبي. 
- الراهب فام الشطبي.
- الراهب أغابيوس الشطبي.

كان المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أقر إعادة الحياة الرهبانية لدير الأمير تادرس الشطبي بمنفلوط، وذلك في جلسته المنعقدة يوم الخميس ٧ مارس الماضي.

الأنبا ثاؤفيلس الشهيد الأمير تادرس الشطبي الشهيد الأمير تادرس الشطبي بمنفلوط رهبنة صلوات رهبنة

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