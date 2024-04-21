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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تجليس نيافة الأنبا ميخائيل على كرسي إيبارشية حلوان والمعصرة | صور

تجليس الأنبا ميخائيل
تجليس الأنبا ميخائيل

احتفلت إيبارشية حلوان والمعصرة و١٥مايو والتبين، ودير القديس الأنبا برسوم العريان، مساء أمس السبت، بتجليس أسقفها الجديد نيافة الأنبا ميخائيل على كرسيها، خلفًا لمثلث الرحمات المتنيح الأنبا بيسنتي.

شارك في صلوات العشية والتجليس التي أقيمت في كنيسة السيدة العذراء بحلوان، (مقر المطرانية)، ٢٢ من أعضاء المجمع المقدس، ومجمع كهنة إيبارشية حلوان والمعصرة وبعض الآباء الكهنة والرهبان، وأعداد كبيرة من شعب الايبارشية.

حضر التجليس مندوبون عن قيادات محافظة القاهرة ومدينة حلوان ومايو والتبين، والقوات المسلحة، ورجال القضاء، والجامعات، وعن مديرية الأوقاف وعدد من نواب البرلمان، إلى جانب وفد من الكنائس الكاثوليكية والإنجيلية والروم الأرثوذكس، والإعلاميين والصحفيين.
بينما قاد المردات خورس الكلية الإكليريكية بقيادة المعلم ابراهيم عياد.

وأعلن نيافة الأنبا ميخائيل في كلمته التي ألقاها عقب التجليس عن تدشين مشروع إحياء مدرسة حلوان اللاهوتية، مشيرًا إلى أن مقر كرسي نيافته سيكون في كنيسة السيدة العذراء بحلوان، وهو المقر الأصلي للمطرانية.

شارك في صلوات العشية والتجليس،  من أعضاء المجمع المقدس، أصحاب النيافة الأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأنصنا والأشمونين، والأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا، والأنبا رافائيل اسقف عام كنائس وسط القاهرة، والأنبا يوآنس أسقف أسيوط، والأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، والأنبا غبريال أسقف بني سويف، والأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن، والأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرقي السكة الحديد بالقاهرة، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا دوماديوس أسقف ٦ أكتوبر وأوسيم، والأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة، والأنبا صموئيل أسقف طموه، والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبرارى، والأنبا ساويرس أسقف ورئيس ديري القديس الأنبا توماس بسوهاج والخطاطبة، والشهيد مار بقطر بالخطاطبة، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق بأسيوط، والأنبا ثاوفيلس أسقف منفلوط، والأنبا أغناطيوس الأسقف العام للمحلة الكبرى، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة.

إيبارشية حلوان إيبارشية حلوان والمعصرة الأنبا ميخائيل كنيسة السيدة العذراء بحلوان صلوات العشية والتجليس

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