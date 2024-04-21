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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المرشد الأعلى في إيران: طهران أظهرت قوتها ضد إسرائيل

صدى البلد

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية اليوم الأحد أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي شكر القوات المسلحة للبلاد لهجومها هذا الشهر على إسرائيل، قائلا إن البلاد أظهرت قوتها بغض النظر عن عدد الأهداف التي تم ضربها.

وفي أول هجوم مباشر لها على الإطلاق على إسرائيل، أرسلت إيران وابلًا من أكثر من 300 صاروخ وطائرة بدون طيار في 13 أبريل، فيما قالت إنه رد على الهجوم الإسرائيلي المميت على مجمع سفارتها في دمشق في 1 أبريل.

وأسقطت إسرائيل وحلفاؤها معظم الصواريخ والطائرات بدون طيار، وتسبب الهجوم في أضرار متواضعة في إسرائيل.

وقال خامنئي اليوم الأحد 'كم عدد الصواريخ التي تم إطلاقها وكم عدد الصواريخ التي أصابت هدفها ليس السؤال الأساسي، ما يهم حقا هو أن إيران أظهرت قوتها خلال تلك العملية'.

وفي وقت مبكر من يوم الجمعة الماضي، ترددت أصداء انفجارات في مدينة أصفهان الإيرانية فيما قالت مصادر إنه هجوم إسرائيلي. 

وهونت طهران من شأن الحادث وقالت إنها ليس لديها خطط للانتقام وهو رد يبدو أنه يهدف إلى تجنب حرب على مستوى المنطقة.

وأضاف خامنئي أنه 'في العملية الأخيرة، تمكنت القوات المسلحة من تقليل التكاليف وتحقيق أقصى قدر من المكاسب'، وحث المسؤولين العسكريين على 'متابعة الابتكار العسكري دون توقف وتعلم تكتيكات العدو'.

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