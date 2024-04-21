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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بعد واقعة الراحل صلاح السعدني.. الصحفيين تعقد اجتماعا لوضع ضوابط تغطية الجنازات

صلاح السعدني
صلاح السعدني

تسعى نقابة الصحفيين لوضع ضوابط لتغطية جنازات الفنانين والمشاهير وذلك عقب أزمة واقعة تغطية جنازة الفنان الراحل صلاح السعدني. 

وأصدرت نقابة الصحفيين أوضحت فيه أنه نظرًا للأحداث المتكررة فيما يتعلق بتغطية جنازات المشاهير من الفنانين، والإعلاميين، والرياضيين، والشخصيات العامة، التى تشهد أحداثًا مؤسفة تحتاج إلى تدخل سريع وحاسم لحلها ومنع تكرارها.

تواصلت النقابة مع الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وذلك لعقد اجتماع عاجل يوم الأربعاء القادم فى مقر نقابة الصحفيين، وبحضور أعضاء مجلسى النقابتين، والمكتب التنفيذي لشعبة المصورين الصحفيين لبحث القواعد والآليات اللازمة لتنظيم التغطية الصحفية.

وتدعو نقابة الصحفيين، الزملاء الصحفيين إلى وقف تغطية الجنازات والعزاءات، وذلك لحين وضع ضوابط ممارسة التغطية والمتابعة لأي حدث من هذا النوع، لتحمي حرمة الحياة الشخصية للمواطنين، وتحفظ كرامة وهيبة الصحفيين.

وإذ تؤكد النقابة على احترامها لمشاعر أسر وأصدقاء المتوفين من كل الفئات، فإنها تشدد أيضا على أن تغطية الجنازات والعزاءات عملا صحفيا يوثق حدث يهم الجمهور كما يؤرشف لحظات قد تكون لها أهميتها مستقبلا.

من جانب آخر أصدرت نقابة المهن التمثيلية، بيانا صحفيا، أبلغت من خلاله اعتذار أسرة الفنان صلاح السعدني، عن استقبال الصحفيين والقنوات الفضائية، في عزاء الراحل المقام مساء اليوم الأحد 21 أبريل بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

وقالت نقابة المهن التمثيلية، في بيانها: «تتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص الاحترام والتقدير لجموع الصحفيين ومراسلي القنوات التليفزيونية كافة، وتعتذر النقابة للصحفيين والمراسلين وتناشدهم التفضل باحترام رغبة أسرة الفنان الراحل صلاح السعدني، بعدم حضور الصحافة والإعلام والمراسلين لعزاء الراحل حيث إن العزاء قاصر على العائلة والزملاء فقط».

وأضاف بيان النقابة: «تناشد نقابة المهن التمثيلية الصحفيين ومراسلي القنوات التليفزيونية عدم الحضور احترامًا وتقديرًا لحالة الحزن والفراق ورغبة اسرة الفنان .. وقد أعلن الدكتور  أشرف زكى - نقيب المهن التمثيلية بأنه سيتم الاتفاق على وضع أسس وقواعد تحدد آليات حضور مراسم الدفن أو الجنازات بين نقابة المهن التمثيلية والصحفيين والمراسلين حتى لا تسيئ القلة لهذه المهنة العظيمة».

واختتم البيان: «خالص اعتذارنا وتقديرنا لكل الصحفيين والمراسلين ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم». 

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