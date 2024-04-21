أسبوع الدعم.. إعلامي يوجه رسالة لجماهير الزمالك بشأن بطولة الكونفدرالية

حسم التعادل السلبي نتيجة المباراة التي جمعت بين نادي الزمالك، ودريمز الغاني، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مباريات ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية)، والتي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وكتب الإعلامي مينا ماهر مقدم برنامج زملكاوي، عبر حسابه علي فيسبوك "ماتش العودة يوم 28 في غانا، يعني كمان أسبوع، أكيد الفرقة والمدرب والكل عارف إن بطولة الكونفدرالية دي هي أهم بطولة لينا في الموسم، مفيش قدامنا غير الدعم ثم الدعم للفريق خلال الأسبوع ده، إحنا منتظرين الزمالك نسخة الكونفدرالية، والفوز خارج الأرض، الكونفدرالية يا زمالك".

وشهدت أحداث المباراة محاولة من جانب لاعبي الفريقين، إحراز هدف التقدم، ولكن دون جدوى.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره فريق دريمز الغاني، في إطار إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم الأحد 28 أبريل 2024، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ستاد بابا يارا الرياضي في غانا.