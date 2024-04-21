أسباب رفض أمريكا الاعتراف بفلسطين في مجلس الأمن

علق أحمد الأشقر استاذ القانون العام والعلوم السياسية في الجامعة العربية الأمريكية على الفيتو الأمريكي لرفض مشروع قانون انضمام فلسطين لمجلس الأمن الدولي أن النظام الدولي القائم حالياً بمؤسساته وهيئاته، قائم على الهيمنة الغربية والأمريكية وينظر بعين واحد ويمكنهم من السيطرة على العالم.

وأوضح الأشقر في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc الفضائية أن هذا النظام يجعل الإرادة الأمريكية فوق إرادة كل الدول ويؤثر على مصير شعب كامل وحقه في الحياة وفي تقرير مصيره بل وتسمح بإبادة شعب وتطهير عرقي أمام نظر العالم دون تدخل.

وأضاف الأشقر أن النظام الدولي سقط أمام اختبار غزة، لافتا إلي أن وضع مسألة الشرعية الدولية في يد الأعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن، استمرار هذا النظام سيؤدي إلى حرب عالمية وانهيار كامل لكل مؤسساته.



