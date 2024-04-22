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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عمر كمال يتبرع بـ100 ألف جنيه لنادي السويس وحفل مجاني.. تفاصيل

عمر كمال
عمر كمال

عبر الفنان عمر كمال عن سعادته بصعود نادي السويس للدوري المحترفين فى الموسم القادم لكونه واحد من أبناء المحافظة.

ونشر عمر كمال فيديو أعلن فيه عن سعادته وتبرعه للنادي بمبلغ 100 ألف جنيه كدفعة أولى لمساندة النادي بالإضافة إلى عمل حفل مجاني للنادي تذهب أرباحه لخزينة النادي .

وأضاف كمال أنه تم الاتفاق مع مدير الكرة فى النادي أن الحفل سيكون بعد يوم 9 مايو والذي يشهد أخر مباراة  للفريق.

 

 

عمر كمال يتصدر التريند

وتصدر مطرب المهرجانات عمر كمال، تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عقب طرح فيديو كليب أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "أنا في البلد عضمة"، بمشاركة كل من مؤدي المهرجانات حسن شاكوش وحمو بيكا.

وظهر عمر كمال برفقه حسن شاكوش وحمو بيكا، وهم يقفون بجانب ثلاث سيارات فارهة، والمثير للجدل، أن أرقام لوحات تلك السيارات تحمل أسماءهم مع أرقام مميزة.

 

وحملت لوحات السيارات التي ظهرت في الصورة، الأحرف الأولى من أسماء المطربين، فظهرت سيارة حسن شاكوش بلوحة "ح- س- ن 666"، وسيارة حمو بيكا "ح -م- و 333، وجاءت سيارة عمر كمال "ع -م- ر 1".

 

سيارات عمر كمال تثير الجدل

وبسبب السيارات الفارهة، تعرض مطرب المهرجانات عمر كمال لحملة من الانتقادات الحادة من قبل الجمهور ورواد السوشيال ميديا، واصبح عمر كمال في مرمي الانتقادات وسخروا من مسيرته الفنية.

وجاءت من ضمن التعليقات والانتقادات، أن صور عمر كمال برفقه السيارات الفارهة لا تراعي مشاعر الطبقات البسيطة، وجاءت التعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كالاتي: "نمر العربية بثمن العربية - لا تعليق - صورة بـ 100 مليون - لو جبت طيارة هتفضل زي ما انت - ضاع عمري في التعليم - الشهادة فين".

عمر كمال يرد علي منتقديه

وفاجئ مطرب المهرجانات عمر كمال، المتابعين برد صارم علي منتقديه بسبب سيارته الفارهة التي تحمل اسمه، وظهر عمر كمال في فيديوهات مختلفة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، ليتحدث عن حياته ومسيرته في العمل.

وكشف عمر كمال عن استيائه من التعليقات السلبية التي تلقاها من قبل المتابعين، قائلًا: "اشمعنا أنا اللى الناس بتنتقدني، ويقولوا أصله بيقلد فؤاد، ولما غنيت مهرجانات لسة الناس بتهاجهم، محدش يعرف أنا تعبت قد ايه ولا اشتغلت في ايه عشان اوصل للي أنا فيه".

نادي السويس عمر كمال الفنان عمر كمال صعود نادي السويس للدوري المحترفين

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