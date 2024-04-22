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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ماجدة الرومي تصل مصر لإحياء حفل غنائى فى قصر عابدين

ماجدة الرومي
ماجدة الرومي

وصلت نجمة لبنان والعرب ماجدة الرومي يوم الخميس الماضي الى القاهرة تلبية " لإحياء حفل كبير في ساحة "قصر عابدين" مساء الخميس  ٢٥ إبريل، تحضره نخبة من كبار شخصيات مصر السياسة والإقتصادية ورجال وسيدات الأعمال والإعلاميين ونجوم الفن والرياضة.

والذي تحييه  ماجدة الرومي  بمصاحبة  اوركسترا  يقودها الموسيقار العالمي نادر العباسي. وقد بلغ عدد المدعوين حوالي ألف مدعو.

وقد صرّحت ماجدة الرومي عند وصولها الى مطار القاهرة، أنها تلبي الدعوة بفرح كبير، وسعادة لا توصف، وقالت"لست بحاجة لأعبّر عن فرحتي في كل مرة أطأ فيها هذه الأرض المباركة، التي فتحت ذراعيها منذ الأزل لكل من طلبها، ودخلها وعاش فيها أو مرّ أو استقرّ … ندخلها كما في كل مرة، آمنين، إن شاء الله!


ومصر التي بدونها لا طعم ولا روح لهذه الدنيا ، وهي أم الدنيا، لا يمكن إلا أن نزورها باستمرار نشحن منها طاقتنا الإيجابية وحبّنا للحياة. وكم أنا سعيدة بحفاوة الإستقبال التي تعودناها من وطن الكرم والضيافة مصر".

 

وقد بدأت الماجدة، في اليوم التالي لوصولها، بالتحضير وإجراء البروڤات  اللازمة مع الفرقة الموسيقية الكبيرة التي ستصاحبها، وتستمر هذه التحضيرات داخل دار الأوبرا المصرية، حتى موعد الحفل المنتظر.


وستغنّي الماجدة في هذا الحفل، مجموعة من أغنياتها القديمة والتي يحفظها الجمهور وذاكرة المحبين، والجديدة التي أطلقت بعضها منذ مدة قصيرة.. وسيشهد هذا الحفل ظهورا مختلفاً للسيدة  ماجده الرومي، حيث قام فريق كبير من الفنانين بإعداد ديكورات المسرح، وشكل إخراج الحفل، بما يتناسب مع عظمة  مكان الحفل..

ماجدة الرومي قصر عابدين نجمة لبنان والعرب السيدة ماجدة الرومي

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