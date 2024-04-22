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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

المطربة حنان تحتفل بزفاف ابنتها أميرة

حنان وسامح الصريطي
حنان وسامح الصريطي

نشرت الإعلامية سهير جودة فيديو من حفل زفاف أميرة ابنة المطربة المعتزلة حنان

وعلقت سهير على الفيديو قائلة: مبروك لأحلى حنان وأحلى أميرة.

وظهرت حنان فى الفيديو وهي ترقص مع ابنتها وسط حضور  زوجها سامح الصريطي وخالد زكي وعدد كبير من نجوم الفن.

 

زواج الصريطي والمطربة حنان 

وكان الفنان سامح الصريطي أعلن زواجه من المطربة حنان منذ فترة وأكد أن حفل الزواج أقتصر على أهل العروسين فقط.

 

أول ظهور لحنان وزوجها سامح الصريطي

في أول ظهور إعلامي لهما معا، كشف الفنان سامح الصريطي عن كواليس تقدمه للزواج من المطربة حنان، بعد فترة صداقة ربطت بينهما لحوالي أربع سنوات ونصف، إضافة إلى شرط وحيد اتفق مع المطربة حنان على تحقيقه قبل إتمام زواجهما.

قصة العلاقة بين سامح الصريطي وحنان

قالت الفنانة حنان، خلال لقائها ببرنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس بقناة “دي إم سي”: "أعرف سامح الصريطي من 4 سنين ونص، شوفته في ندوة جنب بيته واتقابلنا واتكلمنا شوية وبعدين عرفت ان بنته ابتهال صديقة لابني هشام، ومرة كنت بسأله عن ابتهال فقال لي إنها تعبانة جدا بسبب مرض وتعب والدتها وطلب مني اني اروح بيتهم يمكن أخفف عنها شوية، فقلت له انا هجيلكم وازورها وروحت".

 

سهير جودة حفل زفاف أميرة ابنة المطربة المعتزلة حنان سامح الصريطي

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