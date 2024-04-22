ماتوا حاضنين بعض.. قطار البدرشين يطيح بأب وأبنائه الثلاثة

أطاح قطار الصعيد بعامل وأولاده الثلاثة على مزلقان بالبدرشين ما أسفر عن وفاة الأب واثنين من أبنائه ويصارع الثالث الموت.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بوقوع حادث على مزلقان الدكمي بمدينة البدرشين جنوب محافظة الجيزة، انتقلت على الفور قوات الأمن وتبين من الفحص انه أثناء عبور عامل وأبنائه الثلاثة من على المزلقان كان القطار قادما بسرعة كبيرة وأطاح بهم جميعا.

أفادت التحريات أن الحادث أسفر عن مصرع الأب واثنين من أبنائه بينما نقل الثالث إلى المستشفى بين الحياة والموت وتم إيداع الآخرين ثلاجة الموتى لحين ابلاغ ذويهم لاستلام جثامينهم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.