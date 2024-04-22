عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

متشكر أنك أبويا.. أول رسالة لأحمد السعدني بعد انتهاء عزاء والده

الراحل صلاح السعدني
الراحل صلاح السعدني وولده أحمد

حرص الفنان أحمد السعدني على توجيه الشكر لكل من واساه فى وفاة والده  العمدة صلاح السعدني.

وكتب السعدني على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: شكر واجب لكل من قدم واجب العزاء سواء بالحضور او الاتصال او الرسايل اعتذر بشده عدم قدرتي علي الرد و اسأل الله لأبي الرحمة و كلي ثقة في المولي عز و جل ان يتغمده برحمته لأنه عاش طيلة عمره محباً للناس و الحق و الخير و الجمال اكثر من حبه لفنه و عائلته

وأختتم حديثه: إنا لله و إنا إليه راجعون أنتم السابقون و نحن إن شاء الله بكم لاحقون، بحبك يا ابا و متشكر إنك أبويا.

 

عزاء صلاح السعدني 

وشهد عزاء الفنان صلاح السعدني، حضور   الكثير من الفنانين، منهم  الفنان محمد رمضان، والفنانة ياسمين عبد العزيز، كريم عبد العزيز  علاء مرسي، أحمد فتوح، أحمد سلامة، سامي مغاوري، وعايدة رياض، على الحجار، عارفة عبد الرسول، رانيا محمود ياسين، أحمد الدمرداش، محمد رياض، أبو الليف، هشام ماجد، أحمد ماهر، كريم فهمي، وفاء عامر، لقاء الخميسي، دنيا عبد العزيز , مني ذكي ، أحمد حلمي  وغيرهم من  نجوم الفن.

 

لتقديم واجب العزاء في الراحل، حيث يقام العزاء حاليًا في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ويقتصر عزاء الفنان صلاح السعدني على استقبال المعزين فقط، دون التغطية الصحفية، لحين وضع ضوابط لتغطية الجنازات.


ويأتي ذلك بعد قرار أسرة الراحل صلاح السعدني بـ منع الصحفيين من حضور عزاء الراحل، بعد الأزمة التي حدثت في جنازة صلاح السعدني، لحظة دفن جثمان صلاح السعدني، حيث انفعل أحمد السعدني على أحد المراسلين في المقابر، وطالبهم بعدم التغطية ومنع التصوير، لذلك قررت الأسرة اقتصار العزاء على العزيين فقط دون وجود كاميرات للإعلام.

العمدة صلاح السعدني وفاة العمدة صلاح السعدني الفنان أحمد السعدني احمد السعدنى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرواتب هتزيد| بشرى سارة لـ 18 مليون موظف.. والتطبيق في هذا الموعد

رد فعل مفاجئ من مهيب عبد الهادي بعد تعادل الزمالك أمام دريمز الغاني

نجم الزمالك السابق يفتح النار على جوميز بسبب شيكابالا

الحكومة تعلن وظائف جديدة في 3 جهات حيوية.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

بعد الجدل في نهاية المباراة.. اتحاد الكرة يعلن الأهلي بطلا لدوري 2003

السلطات الجزائرية ترفض إقامة مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة بنصف نهائي الكونفدرالية

قرار عاجل من إدارة نادي الزمالك قبل لقاء الإياب أمام دريمز

الجو هيقلب نار| الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة في هذا الموعد

موضوعات متعلقة

ماجدة الرومي تصل مصر لإحياء حفل غنائى فى قصر عابدين

أخبار الفن| النجوم في عزاء صلاح السعدني.. معتصم النهار يرد على انتقادات مسلسل «لعبة الحب»

أول ظهور لمحمد رجب وخطيبته في حفل زفاف المخرج إسماعيل فاروق

فيلم بيومي فؤاد الأقل دخلا.. تعرف على إيرادات حفلات السينما أمس

أخبار الفن.. مفاجأة عمرو يوسف.. سمية الخشاب تتعرض للظلم.. قرار صارم من أسرة صلاح السعدني

أخبار الفن.. سقوط شجرة على دوللي شاهين خلال تصوير كليب وهدى الإتربي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

في ذكرى رحيله.. محطات مهمة من حياة سيد مكاوي الفنية

في ذكرى رحيله.. زوجة عبد الرحمن الأبنودي تكشف أسرارا عن حياته

ترشيحاتنا

بصاروخ جو أرض.. جيش الاحتلال يعلن إسقاط طائرة مسيرة له في لبنان

سيدة تنشر فيديو عبر السوشيال ميديا بسرقة لص إطارات سيارتها.. والأمن يتدخل

مرصد الأزهر: تجفيف مصادر تمويل التنظيمات إحدى الوسائل الأساسية لمكافحة الإرهاب

عقوبة جديدة وقاسية لتجار الذهب في السوق

ميتسوبيشي إكسابندر "كسر زيرو" .. سيارة عائلية بأرخص سعر

دعاء أول الأيام البيض من شوال.. أدركه بكلمتين من كنوز الجنة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول اللبن الرائب؟

بفستان شفاف.. بوسي تلفت الأنظار فى فرح نجل محمد فؤاد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجريب فروت ؟

طريقة عمل فاهيتا اللحم بالفلفل الملون

فيديو

لمدة أسبوع .. سر مقاطعة البورسعيدية للأسماك

"هتخش ورايا الحمام".. الجمهور يلاحق الفنانين في زفاف نجل محمد فؤاد

بعد تراجع الأرز.. مفاجأة في سعر الكيلو بالأسواق| تغطية خاصة

بعد رصد حالات الغضب.. قرار عاجل من الحكومة بوقف تخفيف أحمال الكهرباء بهذا التوقيت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

اﻟﻤﺰﻳﺪ