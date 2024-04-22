متشكر أنك أبويا.. أول رسالة لأحمد السعدني بعد انتهاء عزاء والده

حرص الفنان أحمد السعدني على توجيه الشكر لكل من واساه فى وفاة والده العمدة صلاح السعدني.



وكتب السعدني على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: شكر واجب لكل من قدم واجب العزاء سواء بالحضور او الاتصال او الرسايل اعتذر بشده عدم قدرتي علي الرد و اسأل الله لأبي الرحمة و كلي ثقة في المولي عز و جل ان يتغمده برحمته لأنه عاش طيلة عمره محباً للناس و الحق و الخير و الجمال اكثر من حبه لفنه و عائلته

وأختتم حديثه: إنا لله و إنا إليه راجعون أنتم السابقون و نحن إن شاء الله بكم لاحقون، بحبك يا ابا و متشكر إنك أبويا.





عزاء صلاح السعدني

وشهد عزاء الفنان صلاح السعدني، حضور الكثير من الفنانين، منهم الفنان محمد رمضان، والفنانة ياسمين عبد العزيز، كريم عبد العزيز علاء مرسي، أحمد فتوح، أحمد سلامة، سامي مغاوري، وعايدة رياض، على الحجار، عارفة عبد الرسول، رانيا محمود ياسين، أحمد الدمرداش، محمد رياض، أبو الليف، هشام ماجد، أحمد ماهر، كريم فهمي، وفاء عامر، لقاء الخميسي، دنيا عبد العزيز , مني ذكي ، أحمد حلمي وغيرهم من نجوم الفن.

لتقديم واجب العزاء في الراحل، حيث يقام العزاء حاليًا في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ويقتصر عزاء الفنان صلاح السعدني على استقبال المعزين فقط، دون التغطية الصحفية، لحين وضع ضوابط لتغطية الجنازات.



ويأتي ذلك بعد قرار أسرة الراحل صلاح السعدني بـ منع الصحفيين من حضور عزاء الراحل، بعد الأزمة التي حدثت في جنازة صلاح السعدني، لحظة دفن جثمان صلاح السعدني، حيث انفعل أحمد السعدني على أحد المراسلين في المقابر، وطالبهم بعدم التغطية ومنع التصوير، لذلك قررت الأسرة اقتصار العزاء على العزيين فقط دون وجود كاميرات للإعلام.