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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بسوهاج

صدى البلد

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة بالجسم، إثر وجود مشاجرة نشبت بينهم؛ بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده إصابة 5 أشخاص بإصابات مختلفة بالجسم في مشاجرة نشبت بينهم دائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبین أن طرفي المشاجرة كلاً من:" طرف أول المدعو ياسر ف.س.ع 49 سنة، مصاباً برش خرطوش بالرقبة واليد اليمنى، ونجله المدعو احمد ي.ف.س.ع 16 سنة، طالب، مصاباً برش خرطوش بالرأس، وشقيق الأول المدعو عبد الستار ف.س.ع 6 سنوات، مصاباً برش خرطوش بالصدر والرقبة.

وطرف ثاني:" المدعو خلف م.غ.ع 60 سنة، عامل زراعي، مصاباً بجرح رضي بالرأس، وزوج نجلته المدعو مالك ا.ر.ع 35 سنة، مبيض محاره، مصاباً بجرح رضي بالرأس، والطرفين أبناء عمومه ويقيمان بذات الناحية".

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني الأداة المستخدمة، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الثاني من الطرف الثاني بأحداث اصابة الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته، بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بذات الناحية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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