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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشرى سارة لجمهور الزمالك قبل لقاء العودة أمام دريمز الغاني بالكونفدرالية

صدى البلد

كشف الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، أرقاما واحصائيات مبشرة لنادي الزمالك قبل لقاء العودة أمام دريمز الغاني.

 

وقال خلال برنامجه الماتش: “أغلب المباريات على ملعب دريمز استقبلوا فيها أهداف، وإذا اعتمدوا على الهجوم على مرمى الزمالك تكون المباراة لصالح الأبيض بكل سهولة”. 

 

وشهدت أحداث المباراة محاولة من جانب لاعبي الفريقين إحراز هدف التقدم ولكن دون جدوى.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره فريق دريمز الغاني في إطار إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم الأحد الموافق 28 إبريل 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ستاد بابا يارا الرياضي في غانا.

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