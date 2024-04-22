رضا عبد العال: الزمالك تأثر بغياب ناصر ماهر فقط أمام دريمز

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو " أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك افتقد لمسات ناصر ماهر السحرية في مباراة دريمز الغاني بسبب عدم قيده في القائمة الإفريقية ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن فريق الزمالك تأثر بغياب ناصر ماهر "فقط" أمام دريمز الغاني في مباراة الفريقين ببطولة الكونفدرالية الإفريقية ووضح دوره الكبير في مباراة الأهلي في الدوري ".

وتابع:"حمزة المثلوثي كان خارج الخدمة أمام دريمز الغاني ولم يقدم الأداء المنتظر منه في المباراة ".