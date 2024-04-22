التنمية المحلية: إيقاف خدمة الواتس لتلقي شكاوى المواطنين لعطل فني

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن ايقاف خدمة الواتس آب، لتلقي شكاوى المواطنين عبر مبادرة صوتك مسموع وذلك لوجود عطل فني في الخدمة علي رقم 01200353111، موضحة انه سيتم تشغيل الخدمة عقب إصلاح العطل الفني.

وأوضحت التنمية المحلية، انه يتم استقبال شكاوي المواطنين عن طريق الوسائل الأخرى المتاحة لمبادرة صوتك مسموع وهي الخط الساخن (15330) أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (www.facebook.com/ sotakmasmwo) ، و البريد الإلكتروني [email protected] و فاكس رقم 33374892.



وتتلقي وزارة التنمية المحلية، شكاوي المواطنين حول الاشغالات والتعديات علي الاراضي الزراعية واملاك الدولة والبناء المخالف والقمامة والفساد الاداري اضافة الي مشاكل القري ضمن مبادرة حياة كريمة، وغلاء الاسعار وجشع التجار.

ودعت وزارة التنمية المحلية المواطنين تقديم شكواهم عن طريق مبادرة صوتك مسموع، لضمان سرعة الاستجابة وحل المشاكل.

