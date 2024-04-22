كتائب حزب الله بالعراق تنفي استئناف الهجمات على القوات الأمريكية

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن كتائب حزب الله في العراق نفت إصدار بيان تعلن فيه عن استئناف الهجمات على القوات الأمريكية.

وفي وقت سابق، نقلت تقارير إعلامية أن كتائب حزب الله في العراق أعلنت استئناف العمليات ضد القوات الأمريكية في البلاد.

وأضافت الكتائب في بيان تم نقله عبر حسابها على “تليجرام” أنها منحت رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني 3 أشهر للتفاوض مع القوات الأمريكية لوضع جدول زمني محدد لخروجها من البلاد وحددت وقتا لاستئناف العمليات ضدها "بعد زيارة السوداني لواشنطن في حال عدم الخروج بنتيجة جدية لإخراجهم".

كما قالت إن الآن وبعد نهاية الزيارة واتضاح "عدم وجود أي نية أجنبية للخروج من العراق فإن المقاومة الإسلامية اتخذت قرارا بالعودة إلى العمل العسكري، وما جرى قبل قليل هو البداية التي يجب أن تتصاعد وتبقى".