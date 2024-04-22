عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

استولى على مليوني جنيه.. مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر يواجه هذه العقوبات

حلمي بكر
حلمي بكر

تنظر محكمة جنح العجوزة، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر، لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه.


كانت جهات التحقيق بالجيزة، أحالت مدير الأعمال السابق للموسيقار حلمي بكر، للمحاكمة الجنائية، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ 2 مليون ومائتين وثمانين ألف جنيه.


عقوبة النصب وفقا للقانون


تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

 

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

 

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر محكمة جنح العجوزة حلمي بكر قانون العقوبات حبس غرامة النصب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

طارق السعيد: مشوفتش حاجة وحشة من الأهلي وتصريحاتي ضده كانت بالأمر

أسعار الذهب اليوم الإثنين 22 أبريل 2024.. وهذه قيمة عيار 21

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين

60 جنيهاً.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد موجة التراجع المستمرة

400 جنيه| تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

بعد عاصفة الإمارات.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية بشأن طقس الإثنين

بشرى سارة لجمهور الزمالك قبل لقاء العودة أمام دريمز الغاني بالكونفدرالية

ترشيحاتنا

تصل 40 درجة مئوية.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الثلاث أيام القادمة

الحكومة تعلن وظائف جديدة في 3 جهات حيوية.. تعرف على شروط التعيين

لافروف : الغرب على شفا صراع عسكري مباشر بين القوى النووية

استولى على مليوني جنيه.. مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر يواجه هذه العقوبات

بعد أيام من تحذير صادم.. إيران: لا مكان للأسلحة النووية في عقيدتنا

هل من تضع كحل العين يبطل صيامها؟.. احذرنه في الست من شوال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

160 جنيهًا| أسعار اللحوم اليوم الاثنين 22 إبريل 2024 بعد موجة الانخفاض

ملابس عشرينات .. إلهام شاهين ببنطلون ضيق يثير الجدل بالسوشيال ميديا

الهلال أم النصر| من سيحصد لقب الدوري السعودي.. والاتحاد خارج المنافسة

طريقة عمل السمك المشوى في الفرن بالزيت والليمون

فيديو

لمدة أسبوع .. سر مقاطعة البورسعيدية للأسماك

"هتخش ورايا الحمام".. الجمهور يلاحق الفنانين في زفاف نجل محمد فؤاد

بعد تراجع الأرز.. مفاجأة في سعر الكيلو بالأسواق| تغطية خاصة

بعد رصد حالات الغضب.. قرار عاجل من الحكومة بوقف تخفيف أحمال الكهرباء بهذا التوقيت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

اﻟﻤﺰﻳﺪ