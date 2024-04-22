مميزة أم سيئة| ناقد رياضي يكشف عن إحصائيات الزمالك في وجود وغياب شيكابالا

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن إحصائية نتائج الزمالك في الموسم الحالي بعد التعادل مع دريمز الغاني في وجود شيكابالا وفي غيابه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب خالد طلعت: إحصائية نتائج الزمالك في الموسم الحالي بعد التعادل مع دريمز الغاني في وجود #شيكابالا وفي غياب شيكابالا !!"

وعلق الناقد الرياضي خالد طلعت علي مشاركة شيكابالا في مباراة اليوم أمام دريمز .

وكتب طلعت من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" الأسطورة تستمر ..الزمالك يتعادل على ملعبه مع فريق دريمز الغاني بعد مشاركة شيكابالا أساسيا !! .. نتائج الزمالك تكون سيئة في المباريات التي يشارك فيها شيكابالا .. ونتائج الفريق تكون مميزة في غياب شيكا !!".