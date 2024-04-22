سقوط مزور الأوراق الرسمية في الإسكندرية.. تفاصيل

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الإسكندرية قيام (سائق – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى اصطناع وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية بمقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (لاب توب "يحتوى على نماذج محررات رسمية" - طابعة -3 براويز خشبية "شابلونة طباعة بمقاسات مختلفة " تُستخدم فـي وضع نموذج الخاتم بداخلها للطباعة على الأوراق .. عليها عدد 11 نموذج لخاتم شعار الجمهورية خاصين ببعض الجهات وكذا 3 نموذج أكلاشيه خاصين ببعض الجهات - 8 توكيلات مُقلدة عن طريق الإصطناع الكامل - 9 ورقات بيضاء ممهورة بأكلاشية خاصين ببعض الجهات).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.