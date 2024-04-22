مجلس الذهب العالمي: الصين والهند تستحوذان على 50% من حجم السوق العالمي

قال جون ريد كبير استراتيجي السوق أوروبا وآسيا مجلس الذهب العالمي، إن أسعار للذهب تضاعفت خلال 5 سنوات بداية من عام 2019 ، مشيراً إلي إلي أن هذا التطور ليسه له علاقه بضعف قيمة الدولار.

وأوضح خلال كلمته بمؤتمر الذهب كفئة أصولية وأداة مالية ،أن سعر الاونصة العالمية سجلت 250 دولارا متأثرة بالتداعيات العالمية بداية من جائحة كورونا وصولاً إلي الحرب الروسية الأوكرانية

أوضح أن الذهب سلعة مستدامة تختلف تماما عن السلع الأخرى كالقمح و الزيت الاكثر عرضة للاهلاك ، منوها إلي تعدين نحو 220 طن ذهب خلال العام الماضي من تسجيل زيادة في معدلات الطلب و التداول من البنوك المركزية وصناديق استثمار الذهب.

ونوه إلي تحقيق السوق المصرية زيادة في معدلات نمو الذهب خلال العام الماضي 2023، لافتاً إلي أنه يعد مصدر سلعي لتحقيق الاستقرار خلال فترة التقلبات، ويتم استخدامه كأداة استثمار .

ولفت ريد إلي زيادة حجم إنتاج وتداول الأسواق الناشئة مثل الهند والصين حيث تستحوذان علي 50 ٪ من سوق الذهب العالمي حاليا، بعد أن كان مسيطر عليه من قبل السوق الأمريكية خلال ثمانينات القرن الماضي .