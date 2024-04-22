عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وزيرة الثقافة: فتح متحفي "نجيب محفوظ" و"طه حسين" بالمجان وإصدارات الوزارة بخصم 50%

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

وجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بالاحتفال باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف،  الذي يوافق يوم 23 أبريل من كل عام بفتح متحفي "نجيب محفوظ"، و"طه حسين" بالمجان، وعمل خصومات على عدد من أبرز سلاسل وإصدارات قطاعات الوزارة.

ويفتح متحف أديب نوبل نجيب محفوظ بوكالة أبو الدهب ، ومتحف عميد الأدب العربي طه حسين، التابعان لقطاعي الفنون التشكيلية، وصندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، أبوابهما للجمهور بالمجان، بالإضافة إلى طرح عدد من الإصدارات الخاصة بالمجلس الأعلى للثقافة،  وصندوق التنمية الثقافية، بخصم يصل إلى 50% في جميع منافذ البيع.

وتُقدم الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، خصمًا خاصًا على أحدث إصداراتها وعدد من السلاسل والمجموعات الكاملة وذلك بجميع منافذها بالقاهرة والمحافظات، وذلك لمدة أسبوع، كما أعلنت دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، عمل خصم 30% على  جميع إصدارات الدار 23 أبريل الجاري، إضافة إلى تقديم خصم خاص على إصدارات المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، يصل إلى 40٪؜ على جميع إصداراته بمنفذ البيع، الثلاثاء 23 أبريل الجاري، من هذه الإصدارات: "الذاكرة الاجتماعية"، ترجمة هدى زكريا، "حول العدالة على كوكبنا" ترجمة كرم عباس، "قرن الدماء: ١٩١٤-٢٠١٤ الحروب العشرون التي غيرت العالم"، "مقدمة في نظرية المعرفة"، ترجمة محمد باشا، "بورتريهات البطالمة"، ترجمة جلال رفاعي، "عصر البراءة: الفيزياء النووية بين الحربين العالميتين الأولى والثانية"،  ترجمة محمد العجمي، "مصر في العقد الأخير المديد عن القرن التاسع عشر"،  ترجمة سارة عناني، و"الكولونيالية الجديدة وفقر التنمية في افريقيا" ترجمة علي الغفاري.

يُذكر أن منظمة اليونسكو خصصت يوم 23 أبريل من كل عام، للاحتفال باليوم  العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، لإبراز أهمية المؤلفين والكتب في النهوض بالوعي الإنساني ولتشجيع القراءة، وإبراز الإسهامات الفريدة التي قدمها أدباء ومفكرون للبشرية، ويحتفل ملايين الناس حول العالم بهذا اليوم من خلال الجمعيات الثقافية، والهيئات العامة، والمؤسسات الخاصة.

الدكتورة نيفين الكيلاني باليوم العالمي للكتاب حقوق المؤلف نجيب محفوظ طه حسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التنمية المحلية: أبلكيشن جديد على التليفون المحمول للتقديم علي التصالح في مخالفات البناء

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

60 جنيهاً.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد موجة التراجع المستمرة

طارق السعيد: مشوفتش حاجة وحشة من الأهلي وتصريحاتي ضده كانت بالأمر

أسعار الذهب اليوم الإثنين 22 أبريل 2024.. وهذه قيمة عيار 21

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين

400 جنيه| تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

ملابس عشرينات .. إلهام شاهين ببنطلون ضيق يثير الجدل بالسوشيال ميديا

ترشيحاتنا

مجنون ولا عاقل.. شاب يتخلص من والدته حرقا بالغربية| القصة الكاملة

ملابس تكشف رشاقتها.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا| شاهد

بولندا: لا نية لتقديم نظام باتريوت إلى أوكرانيا

العربيات دخلت في بعض.. تصادم 3 سيارات أسفل الطريق الأوسطي بالجيزة

إسبانيا تطالب بوقف دائم لإطلاق النار في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية

إبراهيم نور الدين: لم يتم إجباري على الاعتزال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلامة الغذاء تكشف أسباب اصفرار الثوم المخزن

فستان أنيق .. ابنة هبة مجدي تشعل السوشيال ميديا بجمالها

160 جنيهًا| أسعار اللحوم اليوم الاثنين 22 إبريل 2024 بعد موجة الانخفاض

ملابس عشرينات .. إلهام شاهين ببنطلون ضيق يثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

متشتريش دلوقتي| الغرف التجارية تؤكد انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية في هذا الموعد

لمدة أسبوع .. سر مقاطعة البورسعيدية للأسماك

"هتخش ورايا الحمام".. الجمهور يلاحق الفنانين في زفاف نجل محمد فؤاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

اﻟﻤﺰﻳﺪ