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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

رئيس جهاز تنمية المشروعات يشيد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي

صدى البلد

أشاد  باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بالتعاون الدائم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مختلف المجالات التنموية التي تخدم الاقتصاد المصري وتعمل على تطوير خدمات التنمية المجتمعية والبشرية.

وأكد أن هذا التعاون يشمل المشاركة في تقديم مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالإضافة إلى المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في المناطق التي تحتاج لهذه الخدمات بالتعاون مع المحافظات المعنية وبالتنسيق الكامل مع وزارة التعاون الدولي والجهات المختصة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي أجراها وفد من برنامج الأمم المتحدة الانمائي إلى محافظة أسوان حيث تفقد عدة مشروعات ينفذها جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومن أهمها مشروع رفع كفاءة الوحدة الصحية بمنطقة وادي كركر.

وتهدف هذه المشروعات لتحسين جودة الخدمات بهذه المناطق لخدمة المواطنين والأخوة القادمين من السودان وذلك بما يتفق مع توجهات الدولة في هذا الإطار.

كما قام الوفد بزيارة مقر الجمعية التعاونية الإنتاجية النسائية للحرف اليدوية والتراثية بأسوان.

وشهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي واللواء أشرف عطية محافظ أسوان وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات فعاليات الزيارة التي ضمت وفد رفيع المستوى من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يرأسه  اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ورافقته الدكتورة عبير شقوير مساعد الممثل المقيم للتنمية الشاملة ولفيف من قيادات جهاز تنمية المشروعات وقطاع التنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز.

وأشاد رحمي بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي والاهتمام الذي توليه الدكتورة رانيا المشاط لإتاحة التمويلات اللازمة لجهاز تنمية المشروعات من خلال المؤسسات الدولية والتي تتعاون مع الجهاز لتنفيذ برامجه المختلفة لدعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في رفع قدرات الخدمات المجتمعية والبشرية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكد أن هذا التعاون مع تلك الجهات يؤكد على ثقتهم في الاقتصاد المصري وفى توجهات القيادة السياسية التي تعمل دائما على رفع مستوى معيشة المواطنين من خلال تطوير الخدمات الاقتصادية والتنمية المجتمعية الاجتماعية والبنية الأساسية.

وأوضح رحمي أن المشروع الذي زاره الوفد في منطقة وادي كركر يهدف إلى رفع كفاءة وحدة الرعاية الصحية في المنطقة لتوفير الخدمات الصحية المناسبة للمواطنين، مشيرا إلى أن المشروع يوفر حوالي 2000 يومية عمل للعمالة غير المنتظمة بالمنطقة ويستفيد منه حوالي 3500 مواطن بالإضافة إلى الأشقاء القادمين من السودان.

وأشار رحمي إلى أن هناك أيضا مشروعا في مجال التنمية المجتمعية يهدف إلى تشغيل الفتيات في الفئة العمرية من (١٨-٢٩ سنة) في مبادرات العناية بالصحة الإنجابية في قرية كركر وتوعية السيدات بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ورعاية الأمومة والطفولة بهدف تيسير حصولهم على هذه الخدمات ويوفر المشروع حوالي 6600 يومية تشغيل للفتيات في هذه المناطق كما يعمل على تشجيع هذه الفئات على إقامة مشروعات متناهية الصغر تقوم على الموارد الطبيعية المتنوعة بمحافظة أسوان توفر انتاجا متميزا يمكن تسويقه مما يعمل على تحسين مستوياتهم الاقتصادية.

جدير بالذكر أن الوفد زار مقر الجمعية التعاونية الإنتاجية النسائية للحرف اليدوية والتراثية بأسوان والمتخصصة في إنتاج الخوص والعرجون والخيط والجلود والتي قدم لها الجهاز مختلف أوجه الدعم الفني وذلك ضمن مشروع "المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر" والممول من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية حيث تم تنفيذ دورات تدريبية للسيدات لمساعدتهن على تطوير منتجاتهن ومشروعاتهن متناهية الصغر.
 

الأمم المتحدة الإنمائي التعاون الدولي الجمعية التعاونية الدكتورة رانيا المشاط الأستاذ باسل رحمي

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