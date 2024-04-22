بعد قبول توصيات المراجعة.. جوتيرتش يناشد جميع الدول دعم الأونروا بشكل فعال

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن الأمين العام أنطونيو جوتيريش وافق على توصيات المراجعة المستقلة لعمل وكالة أونروا لغوث الفلسطينيين.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، إن الأمين العام قبل توصيات مراجعة مستقلة لقدرة وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (أونروا) على ضمان الحياد والرد على مزاعم الانتهاكات.

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان "اتفق الأمين العام مع المفوض العام فيليب لازاريني على أن الأونروا، بدعم منه، ستضع خطة عمل لتنفيذ التوصيات".

وأضاف: "للمضي قدمًا، يناشد الأمين العام جميع أصحاب المصلحة تقديم الدعم الفعال للأونروا، باعتبارها شريان الحياة للاجئي فلسطين في المنطقة".